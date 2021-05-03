人妻「零接觸」同居3個月落跑　夫曝最慘婚後生活！獲法院認證

記者黃翊婷／綜合報導

新竹陳姓男子不滿越南籍的劉姓妻子來台同居3個月，卻只顧著工作賺錢，最後甚至直接搬出去住，夫妻倆婚後也從未發生性關係，實在忍無可忍，這才決定訴請離婚，並在今年4月底獲得新竹地院法官裁准，結束這段有名無實的婚姻關係。

▲陳男與妻子在台灣只過了3個月的同居生活。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

陳男在判決書中主張，和劉女是在2018年1月間於印尼結婚，隔年2月才在台灣辦理結婚登記，之後妻子與他在台灣同居3個月，卻以死相逼要搬出去住，不得已只好同意，從此之後，妻子在外日夜工作賺錢，再把賺來的錢寄回印尼供親屬使用，完全不管他。

陳男表示，妻子搬出去之後就沒有回來過，也從未履行夫妻義務，他多次要求返家，甚至以存證信函催促，但都被無視，實在忍無可忍，這才決定向法院訴請離婚。

對於丈夫的指控，劉女反駁，兩人是一起在外租屋，但丈夫沒有付房租，房東催不到錢，她也聯絡不上人，「我自8年前來台灣工作，2019年7月間因為護照問題出境，同年8月就返台了。我們搬到新住處後，因為他晚上沒有回家，我們白天又都要工作，才會從未發生過性關係。」

▲陳男抱怨妻子來台之後就忙著工作賺錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

新竹地院法官認為，劉女到庭時曾坦承兩人的確沒有發生過性關係，「每天煩惱媽媽罵我」、「剛到台灣我不習慣」、「他晚上沒有回來，白天上班，其他時間有見面」，但對於房事的需求以及安排，本來就是夫妻之間要自行多加溝通、調整，她卻未能思以改善，顯然上述說詞都是事後的推諉之詞，且足以證實夫妻倆確實無法經營和諧的性生活。

法官接著指出，劉女雖然是外籍人士，對台灣的風俗文化、語言不熟悉，但婚姻需要夫妻雙方共同經營，她既然已經決定來台，卻又不思與丈夫協力磨合生活習慣差異，反而不願履行同居義務，導致婚姻出現重大破綻，陳男依法訴請離婚並無不合，應予准許，最終裁定兩人離婚，全案仍可上訴。

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