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遭朋友「鉤後頸提起」！她雙腳離地掙扎　下秒嘴唇傳來濕熱觸感

▲桃園市1名女子小學畢業後舉家移民美國，女子返台後控訴父親經常趁其睡著撫摸胸部與親吻等猥褻行為。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲吳男強吻朋友，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台北報導

嘉義一名吳姓男子日前拿東西到女性友人「花花」（化名）家中，而在將物品轉交給對方之後，吳男卻突然伸手抓住對方脖子，強行親吻對方，誇張的行徑讓花花嚇得趕忙報警處理。對此，嘉義地院審理後，依法判吳男6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，吳男日前拿東西到花花家中，卻在將物品遞給對方之後，竟基於強制猥褻犯意，用右手鉤住花花後頸，並同時彎腰不顧對方之阻擋，以右手將花花身體往上拉，使對方雙腳離地後，又以此強暴之方式強吻花花嘴唇得逞，吳男做出這誇張舉動後，讓花花當場嚇壞，趕忙報警處理。

吳男被捕後坦承確實有擁抱、親吻花花，但其卻矢口否認有任何強制猥褻之犯行，甚至還辯稱自己是用抱的，不是強制的方式，僅承認自己的行徑是性騷擾，不承認有強制猥褻，而吳男的辯護人也表示，整個過程前後時間不超過5秒，吳男親吻花花的時間大約是1秒鐘，因此吳男的行徑應只是趁人不備性騷擾，強度還不到強制猥褻等。

不過，法官勘驗監視器畫面發現，當時花花就已經有做出阻擋、反抗動作，但吳男卻仍是強行朝對方出手，與性騷擾的「不及抗拒」有別，因此認為吳男、辯護人的辯詞不足以採信。對此，法官審酌，吳男與花花是朋友關係，自認自己與對方互動良好，考量其犯罪方式、犯後態度、智識程度、家庭經濟狀況、無犯罪前科等一切情狀之後，依犯強制猥褻罪，判處他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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