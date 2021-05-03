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刻石怪男出沒新北山區！拿鑰匙刻「琳龍」逗樂女友　網怒轟沒水準

▲▼情侶檔在山區岩石刻名字。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲情侶檔在山區岩石刻名字。（圖／翻攝自爆怨2公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

近兩年流行爬山、露營，IG一打開滿滿網美登山照，但遊客大量湧入山區打卡，竟出現幾位害群之馬！新北市鳶山出現一位「刻石怪男」，這名金髮男在眾人面前，拿著鑰匙在岩石刻下自己與女友的名字，以為自己舉動浪漫霸氣，實質上是在破壞大自然，旁人看了都忍不住怒批，「我想問看刻在你身上看會不會痛！」

▲▼情侶檔在山區岩石刻名字。（圖／翻攝自爆怨2公社）

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▲男子賣力地用鑰匙刻字。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出影片，畫面中這名金髮男坐在岩石上，手中拿著一串鑰匙不停在岩石上刻畫，一旁女友還出手指導，兩人認真討論著要在哪刻下「琳龍」2字，光是挑選岩石就費了一番功夫。

情侶檔離去後，岩石確實留下用鑰匙雕刻過的痕跡，寫著大大地「琳龍」，疑似是兩人的名字，用破壞大自然的方式來見證愛情。影片中也拍攝到，岩石上除了「琳龍」以外，還有其他遊客也曾在上頭刻字，有些痕跡深到無法抹滅，好好的觀光景點變遊客留言板，實在令人無言。

▲▼情侶檔在山區岩石刻名字。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲男子留下的兩人名字。

網友紛紛怒斥，「這種素質你確定他們會長久？」、「你早晚名字都要被刻在石板上，為什麼不一開始就刻」、「想不到除了我阿祖、阿公的名字在石頭上看到，現在年輕人也習慣未死先留名阿」、「怎麼前面沒刻鐵獅玉三個字呢？」、「結果鑰匙無法用了」、「小孩才刻在石頭上...拿出你對愛情的專一，刺在身上或臉上。」

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