頭痛3個月！40歲大叔看病「腦內全是寄生蟲」　最愛食物曝光

▲檢查結果顯示，患者腦中寄生蟲猶如芝麻餅。（圖／翻攝自紅星新聞）

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生魚片是不少老饕的最愛，但若是吃到處理不好的，可能導致寄生蟲感染，嚴重還可能喪命。醫師宋曉徵提醒，腦內寄生蟲不去除，還會誘發癲癇、視神經受損等問題。

根據陸媒《紅星新聞》報導，30歲成都男子小胡日前吃了幾次日本料理後，常常覺得頭痛，之後受不了就醫，經過核磁共振，發現他的腦內呈現3個寄生蟲病灶。小胡告訴醫師，自己頭痛前吃過幾回生魚片，平時也愛吃醉蝦、螺螄。

另外，一名40歲張姓男子頭痛症狀才3個月，但檢查後的影像資料顯示，腦中寄生蟲密密麻麻難以計數；詢問過後才知，原來張男長年都有吃風乾未經過煮熟的犛牛肉的習慣。醫師透露，寄生蟲蟲卵反覆進入他的體內，最後腦袋裡都長滿寄生蟲，「看起來就像一張芝麻餅。」

醫師宋曉徵表示，蟲卵隨血液進入腦部等，預防辦法就是拒絕生食肉類，寄生在他們腦內的是囊蟲，是豬肉絛蟲的幼蟲，豬肉絛蟲是一種常見的人體寄生絛蟲，當人誤食生的或未煮熟的含絛蟲蟲卵的肉類後，人體胃酸不能殺死蟲卵，這些卵便開始在人體消化道內發育，最終，隨著血液循環進入腦部、肝臟等，引起相應疾病。

而最根本的辦法，宋曉徵認為，拒絕生食肉類、生魚片、醉蝦，將食物徹底煮熟，因為一般的鹽、辣椒、料酒等，是無法殺死食物中寄生蟲蟲卵的。

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