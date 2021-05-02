　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

頭痛3個月！40歲大叔看病「腦內全是寄生蟲」　最愛食物曝光

（圖／翻攝自紅星新聞）

▲檢查結果顯示，患者腦中寄生蟲猶如芝麻餅。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖文／CTWANT

生魚片是不少老饕的最愛，但若是吃到處理不好的，可能導致寄生蟲感染，嚴重還可能喪命。醫師宋曉徵提醒，腦內寄生蟲不去除，還會誘發癲癇、視神經受損等問題。

根據陸媒《紅星新聞》報導，30歲成都男子小胡日前吃了幾次日本料理後，常常覺得頭痛，之後受不了就醫，經過核磁共振，發現他的腦內呈現3個寄生蟲病灶。小胡告訴醫師，自己頭痛前吃過幾回生魚片，平時也愛吃醉蝦、螺螄。

另外，一名40歲張姓男子頭痛症狀才3個月，但檢查後的影像資料顯示，腦中寄生蟲密密麻麻難以計數；詢問過後才知，原來張男長年都有吃風乾未經過煮熟的犛牛肉的習慣。醫師透露，寄生蟲蟲卵反覆進入他的體內，最後腦袋裡都長滿寄生蟲，「看起來就像一張芝麻餅。」

醫師宋曉徵表示，蟲卵隨血液進入腦部等，預防辦法就是拒絕生食肉類，寄生在他們腦內的是囊蟲，是豬肉絛蟲的幼蟲，豬肉絛蟲是一種常見的人體寄生絛蟲，當人誤食生的或未煮熟的含絛蟲蟲卵的肉類後，人體胃酸不能殺死蟲卵，這些卵便開始在人體消化道內發育，最終，隨著血液循環進入腦部、肝臟等，引起相應疾病。

而最根本的辦法，宋曉徵認為，拒絕生食肉類、生魚片、醉蝦，將食物徹底煮熟，因為一般的鹽、辣椒、料酒等，是無法殺死食物中寄生蟲蟲卵的。

延伸閱讀
恐龍媽＋小屁孩！小7貨架遭破壞滿目蒼夷「直接落跑」　店家怒報警
賴薇如酒吧喝酒「陌生男闖包廂勸酒」！男友見狀爆衝突　被判拘役30天
台南屁孩有夠扯！爆系散布謠言「延後開學」遭移送法辦　法官這樣說

 
ET快訊
猝死大胃王泡泡龍也這樣　150kg吃播主「整臉發黑」
新台幣站穩27元關卡「現該換美元嗎？」　專家2招撿便宜
獨／教官回頭比中指！松山之亂現場還原...他狠砸電腦卻被放走
台中已婚派出所長爆「猛追未婚女警」　傳清涼照約出遊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

甜美女大生罹「仙女病」！崩潰曝最大心願：希望能好好吃飯

頭痛3個月！40歲大叔看病「腦內全是寄生蟲」　最愛食物曝光

西藏考古發現「千年黃金挖耳勺」　網驚：耳朵「鑲金」都沒它貴！

陸網紅「豬堅強」近人類百歲　超糟現況網友心疼　

陸網友狂罵小三通「免隔離」　官方微博帳號「留言全關閉」

18元超爽一日遊！　抵達後...團員不爽狂罵「觸霉頭」

路邊石頭竟是「白堊紀恐龍蛋」　怪手挖出10顆「還有蛋殼殘留」

陸「五一」2億人報復性出遊　唯獨這景區抗議...「假的別瞎轉！」

陸官媒貼「燒屍地獄梗圖」諷印度疫情失控　引爆陸網怒火急刪文！

兩岸還能「春暖花開」？　陸學者：沒有秋風蕭瑟　幾乎到達冰點

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

再開戰！何孟遠爆元元.陳敬宣「拿xx換xx」　雙面行為還笑荳荳窮酸..她秒回嗆：法院見

甜美女大生罹「仙女病」！崩潰曝最大心願：希望能好好吃飯

頭痛3個月！40歲大叔看病「腦內全是寄生蟲」　最愛食物曝光

西藏考古發現「千年黃金挖耳勺」　網驚：耳朵「鑲金」都沒它貴！

陸網紅「豬堅強」近人類百歲　超糟現況網友心疼　

陸網友狂罵小三通「免隔離」　官方微博帳號「留言全關閉」

18元超爽一日遊！　抵達後...團員不爽狂罵「觸霉頭」

路邊石頭竟是「白堊紀恐龍蛋」　怪手挖出10顆「還有蛋殼殘留」

陸「五一」2億人報復性出遊　唯獨這景區抗議...「假的別瞎轉！」

陸官媒貼「燒屍地獄梗圖」諷印度疫情失控　引爆陸網怒火急刪文！

兩岸還能「春暖花開」？　陸學者：沒有秋風蕭瑟　幾乎到達冰點

邱鋒澤露笑臉曝近況！陳零九「已發洩過了」　他回頭比讚暖謝粉絲

甜美女大生罹「仙女病」！崩潰曝最大心願：希望能好好吃飯

華碩ZenFone 8 mini有五版本可選？　耳機孔回歸且支援30W快充

保久乳「久放不用冰」真相曝光！專家加碼揭營養價值…網友驚呆了

IWC飛行錶藏賽車魂　複雜機芯激似汽車發動機組

黃薇渟曬「第一張自拍照」逆天萌！　網驚：美起來放

猝死大胃王泡泡龍也這樣！　150kg吃播主「整臉發黑」直播數度昏睡

民眾超商ATM狂領錢賺點數！　銀行業者籲：此風不可長

正妹直播主突收「20萬斗內」！　奶音撒嬌謝乾爹…網抓1點疑炒作

頭痛3個月！40歲大叔看病「腦內全是寄生蟲」　最愛食物曝光

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

大陸熱門新聞

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

女兒死前寄酸菜藏字條：媽媽救我！母親捨不得吃錯過

陸官媒貼「燒屍地獄梗圖」諷印度疫情失控

結婚一年沒懷孕　老公「竟然是女人」

解放軍054A現身基隆外海　軍事專家示警

18元超爽一日遊！　團員抵達後不爽了

他想入贅照顧女友癱瘓哥　一通電話崩潰

脫褲請女下屬吃吃　他辯：菸頭掉進褲幫滅火

西藏考古發現「千年黃金挖耳勺」

寶萊塢明星求助中外交部

50歲富婆喜嫁25歲小鮮肉！婆媳同框成亮點

怪手挖出恐龍蛋化石　表面能看到「蛋殼」

頭痛3個月！40歲男腦內全是寄生蟲

一夜4次懷孕了！輕熟女淚訴被侵犯

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

少了一個0！三星S21手機3000元有找　全國電子疑標錯價

泱泱IG帳號無預警被刪！

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面