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景文科大92師生參訪諾富特！　校方已列冊「1名實習生集中檢疫」

▲▼指揮中心4/20記者會。發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

諾富特飯店群聚感染事件擴大，景文科大旅館系92名師生4月27日曾到該地點參訪，學校今證實「現在他們都是自主健康管理對象，要5月13日後才能進校園。」對此，指揮中心表示，校方有列冊，有1位學生是4/17到飯店實習，已經列入居家隔離並入住集中檢疫所。

校方向《ETtoday新聞雲》說明，27日當天有5位帶隊老師，1位是助理，85名同學到諾富特飯店參訪，還有另一名同學是25日自己一個人到諾富特打工，29日學校接到電話，緊急召開防疫會議，決議以上共92人停課兩週，自主健康管理至5月12日。

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至於有學生反映，事情都過了好幾天才知道，學校也沒有任何公告？校方強調，29日收到訊息就緊急決議處理，且「很確定的就是，92名師生都沒有接觸到染疫的人」，也不希望因為這樣就引發恐慌。另外，校方也表示，92名師生最快要5月13日才能入校，校內都有進行消毒，進入校園要用學生證刷卡採實名制。

發言人莊人祥今也回應，目前校方都有列冊，也有請衛生局和校方聯繫，所有列冊師生都由校方進行健康追蹤，其中1位4/17在飯店實習的學生，已經列入居家隔離並入住集中檢疫所。

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