夭壽騎上去了啦！賓士車從天而降　轎車等紅燈衰遭壓頂2人送醫

記者游瓊華／台中報導

泰山壓頂！彰化縣北斗鎮昨（1）日上午發生離譜意外，一輛白色賓士車在下北斗交流聯絡道時，疑似速度過快，竟飛越分隔島撞上一輛正在停等紅綠燈的黑色轎車，後方經過車輛看到都忍不住喊「夭壽喔！騎上去了啦」，黑色轎車上駕駛跟乘客都受傷送醫，所幸無大礙；賓士車顏姓駕駛酒測超標，遭依公共危險罪送辦。

▲夭壽騎上去了啦！彰化北斗發生一台賓士車從天而降，轎車等紅燈衰遭壓頂駕駛送醫。（圖／民眾提供，以下同）



警方調查，昨(1)日10時45分許北斗分局接獲民眾報案，在埤頭鄉斗苑東路與北斗交流道南下聯絡道路口處發生交通事故，警方到場發現，顔姓駕駛的白色賓士車沿北斗交流道南下聯絡道南往北直行，失控越過斗苑東路分隔島，撞擊到蕭姓民眾駕駛的黑色轎車及後方的小貨車，遭成黑色轎車上的蕭姓駕駛及乘客都受傷送往彰化醫院急救，無生命危險。

警方表示，經實施酒精測試，賓士車駕駛酒測值為0.41MG/L，依公共危險罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

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