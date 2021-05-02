動不動對班上男生大吼！女孩崩潰背後原因：爸爸闖浴室檢查洗澡

▲每個失序的孩子，背後都有傷心的故事。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者林育綾／綜合報導

學校輔導老師揭露，許多行為失序的孩子其實背後都有個傷心故事，透過這些行為和傷害自己的方式來求救。一位女孩對班上男生充滿敵意，經常因為一點小事發脾氣，後來才發現，她的單親爸爸經常在她洗澡時闖入浴室檢查「有沒有洗乾淨」，讓她每天緊張兮兮。

在國中專任輔導教師多年的蔡宜芳心理師，近來獲寶瓶文化邀請出書《接住墜落的青少年》，經過去識別後，寫下25篇文章分享輔導室的第一手案例，也都附上了溝通建議，給更多師長、家長參考。

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該書也獲得許多教師推薦，其中資深教師沈雅琪在推薦序中提到，自己在學校任教23年，看過許多受傷的孩子，「每一個孩子的背後都有一個傷心的故事。面對傷痛，他們說不出口、無法抵抗和反擊，卻以各種失序的行為和傷害自己的方式來求救」。

沈雅琪說，10幾年前遇過一位女孩，跟著單親父親一起生活，而爸爸常會說冬天很冷，要女兒跟他一起睡，甚至每天晚上跟孩子玩壓制的遊戲；而洗澡的時候，爸爸說要檢查她有沒有洗乾淨，會闖入門鎖早已壞掉的浴室，女孩知道這樣不對，但推不開沉重的爸爸，每次洗澡，都得緊張兮兮，深怕爸爸闖進來。而不知道該如何拒絕爸爸的她，對班上的男生充滿敵意，只要一點小事，就大吼大叫、崩潰大哭。

她還舉出另一個是在球隊裡被教練放棄的孩子，由於受到隊員的冷嘲熱諷，對課業也完全放棄後來轉而攻擊起自己的手，把手剝到體無完膚。而那位孩子跟她對話時，也焦慮得不斷搖晃身體，說沒兩句話就情緒失控。某一次上課跟同學發生衝突時，孩子後來甚至告訴主任，「我好想從3樓跳下去」。

她明白，沒有安全感的孩子，用憤怒來掩飾心裡的害怕；對生活感到絕望的孩子，用結束生命逃避現實；對環境失去信任的孩子，用暴力來武裝自己。而要讓受傷的孩子重拾對人性的信任，「我們得想辦法看見這些孩子心裡的傷，接納他的樣子，並不斷的替孩子想辦法」。

她認為《接住墜落的青少年》用了很多真實的案例，「讓我們跳脫孩子照顧者的角色，透過諮商心理師的角度，看見孩子這些看似叛逆、失序的行為背後的原因，也提供了很多實務的經驗，能讓我們用不同的角度，看到孩子想透露出來的訊息，也更貼近孩子真實的感受」。

而蔡宜芳心理師寫下25個案例，從諮商心理師的角度，看見孩子們叛逆、失序行為背後的原因，也提供了很多實務的經驗，能讓家長、老師可以用不同的視角，看到孩子想透露出來的訊息。

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