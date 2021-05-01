起火原因曝！工人焊接釀災　濃煙狂竄1人嗆傷…托嬰中心9大5小待救

▲台新銀行八德大樓火警，一住戶嗆傷。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市松山區台新銀行八德大樓1日下午1時許傳出火警！現場為大樓地下室起火，濃煙不斷往上竄，而樓上托嬰中心有9名大人5名嬰兒待救，情況相當危急，而起火原因也隨之曝光。

【14：24更新】

現場最新消息傳回，目前大樓濃煙已消散，警消人員立即入內疏散托嬰中心人員以及嬰兒。

據台北市消防局第三大隊長顏富平表示，現場合計疏散32人，其中4名為施工工人，因吸入濃煙，為確保安全，緊急˙送往附近醫院救治。

▲▼台新銀行八德大樓濃煙消散，警消人員入內疏散托嬰中心人員。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，一名焊接工人在大樓B2執行焊接作業時，不慎引發火勢，大火瞬間一發不可收拾，導致他手部遭到燙傷，而濃煙不斷向上竄。由於該大樓樓上為托嬰中心，現場有9名大人5名嬰兒待救，一名嬰兒的父親擔心怕濃煙影響到嬰兒呼吸緊急破窗，其他人員則將嬰兒抱至窗邊求救，情況相當危急。

▲▼台新銀行八德大樓地下室起火，樓上托嬰中心數名嬰兒待救。（圖／記者黃彥傑攝）

警消獲報趕抵現場，緊急灑水灌救，而濃煙造成樓上一名住戶嗆傷，該破窗的爸爸因破窗遭劃傷手部。至於嬰兒部分，警消人員已請托嬰中心相關人員在屋內避難，而經評估，嬰兒目前處於濃煙無法進入相對較安全的地方，且也有護理人員在場，因此決定待濃煙散去後再進行疏散。

▲托嬰中心內嬰兒的父親因破窗遭劃傷。（圖／記者黃彥傑攝）