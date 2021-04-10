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被罵「朽木不可雕也」　國中妹神報復！老師見成績單臉垮…媽傻了

▲▼被老師罵「朽木不可雕也」女學生曬成績單回敬 網誇：有才（圖／翻攝爆廢1公社）

▲女兒曬成績單回敬「國文老師」！（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

面對老師一句謾罵，意外激起學生的報復心！一名媽媽笑虧，上學期女兒被國文老師酸一句「朽木不可雕也」，不服輸的女兒氣得展開「神報復」，最新一次段考不僅拿下第一名寶座，還用「78的分數」回敬老師。女兒得意洋洋直呼，看著國文老師的臉報出78，讓我覺得很療癒！」

一名女網友在臉書《爆廢1公社》透露，目前寶貝女兒讀國中一年級，怎料日前國文老師當著大家的面，罵孩子「朽木不可雕也」，而機靈的女兒回應，「可以種香菇啊」後，便發憤圖強展開「神報復」行動。

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原PO表示，女兒考完第一次段考7科後，奪下全班第一名，照片可見，唯獨國文78分不理想，但生物拿下100滿分，英文、數學、生物、地理、歷史、公民都考90分以上，平均分數92.9分。而女兒沾沾自喜直呼，成績出來時，「國文老師報我分數的時候臉很78！」

事後，母女倆聊天時，女兒也不諱言表示，考78分就是故意的，「看著國文老師的臉報出78，讓我覺得很療癒」，還打算這學期國文就保持78分，「療癒我上學期受傷的小心靈。」

對於女兒的神操作，讓原PO哭笑不得直呼，「女兒不是什麼學霸級的小怪物，分數也是高高低低，起起伏伏」，面對女兒無聊的小叛逆，原PO也只好雙手一攤，「就隨她囉，她開心就好。」

▲▼被老師罵「朽木不可雕也」女學生曬成績單回敬 網誇：有才（圖／翻攝爆廢1公社）

▲網友笑讚太有才！（圖／翻攝爆廢1公社）

文章曝光後，底下網友紛紛拍手叫好，「看到100分的科目～深深覺得版主女兒回答的『種香菇』真是超級無敵合理的。每個人各有所長，本來就不能只看單科成績，孩子考這樣的成績超棒的，羨慕啊」、「能故意考78分，不多不少 也是一種本事，表示她能掌握所有的題目」、「我被數學老師罵廢物，結果基測滿分」、「有能力控制分數的孩子是高手啊」、「好喜歡她的態度～她的人生比其他人順遂了一半」、「這是個人才啊！仔細一看，她有三科是全班最高分耶」。

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