嘉義縣府攜手中正大學簽立備忘錄　推動勞資關係和諧

▲嘉義縣政府勞工暨青年發展處與中正大學勞工關係學系MOU簽署。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為迎接五一勞動節的到來，縣長翁章梁30日與中正大學校長馮展華簽署合作備忘錄，期以運用雙方資源，增進雙方交流合作，以推動嘉義縣的勞資關係和諧，促進產業經濟發展。

翁章梁表示，嘉義縣積極向農工大縣轉型，目前事業單位約6000家，有90%以上為中小微型企業，企業因人力有限，對於法令的認知不足容易觸法且心生排斥，期望藉由與中正大學的合作，帶動嘉義縣勞資雙方及政府之間的社會對話，了解企業的需求與困難，留住在地企業，接續吸引優質的廠商投資設廠，保障勞工權益。

翁縣長也肯定中正大學勞工關係學系歷史悠久，是全台唯三培養勞工關係專業人才的搖籃，勞工系自民國80年成立以來為國內勞資關係與勞工研究理論和實務的專業人才奠定良好的基礎，尤其是協助嘉義縣勞資爭議調解，在借用勞工系師生的長才幫助下，獲得諸多好評，期盼將來與中正大學勞工系更多的合作下，結合學術及實務，共同為嘉義縣的勞資關係和諧盡一份心力。

勞青處長陳奕翰表示，預計與勞工系合作協助學生媒合實習與工作機會、借重學校的資源辦理在職勞工、移工與工會教育和開啟勞雇政三方社會對話，提升勞工福祉及落實勞工工作與生活平衡，並成為勞工朋友的後盾。

陳奕翰說明，學校是優秀人才的培育地，嘉義縣各工業區已陸續開發，將提供更多就業機會讓青年學子留嘉就業，除外，勞青處將陸續推出青年創業、青年營隊及青年競賽等活動，期待中正大學的學生畢業後選擇留嘉扎根服務。

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