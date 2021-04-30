　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣府攜手中正大學簽立備忘錄　推動勞資關係和諧

▲嘉義縣政府勞工暨青年發展處與中正大學勞工關係學系MOU簽署。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣政府勞工暨青年發展處與中正大學勞工關係學系MOU簽署。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接五一勞動節的到來，縣長翁章梁30日與中正大學校長馮展華簽署合作備忘錄，期以運用雙方資源，增進雙方交流合作，以推動嘉義縣的勞資關係和諧，促進產業經濟發展。

翁章梁表示，嘉義縣積極向農工大縣轉型，目前事業單位約6000家，有90%以上為中小微型企業，企業因人力有限，對於法令的認知不足容易觸法且心生排斥，期望藉由與中正大學的合作，帶動嘉義縣勞資雙方及政府之間的社會對話，了解企業的需求與困難，留住在地企業，接續吸引優質的廠商投資設廠，保障勞工權益。

▲嘉義縣政府勞工暨青年發展處與中正大學勞工關係學系MOU簽署。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長也肯定中正大學勞工關係學系歷史悠久，是全台唯三培養勞工關係專業人才的搖籃，勞工系自民國80年成立以來為國內勞資關係與勞工研究理論和實務的專業人才奠定良好的基礎，尤其是協助嘉義縣勞資爭議調解，在借用勞工系師生的長才幫助下，獲得諸多好評，期盼將來與中正大學勞工系更多的合作下，結合學術及實務，共同為嘉義縣的勞資關係和諧盡一份心力。

▲嘉義縣政府勞工暨青年發展處與中正大學勞工關係學系MOU簽署。（圖／嘉義縣政府提供）

勞青處長陳奕翰表示，預計與勞工系合作協助學生媒合實習與工作機會、借重學校的資源辦理在職勞工、移工與工會教育和開啟勞雇政三方社會對話，提升勞工福祉及落實勞工工作與生活平衡，並成為勞工朋友的後盾。

陳奕翰說明，學校是優秀人才的培育地，嘉義縣各工業區已陸續開發，將提供更多就業機會讓青年學子留嘉就業，除外，勞青處將陸續推出青年創業、青年營隊及青年競賽等活動，期待中正大學的學生畢業後選擇留嘉扎根服務。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元　桃紅色超好看

ET快訊
17歲狠毒嫩妻抓到了！撂9行刑者槍抵頭狂K逼離婚　他為小孩拒
超強！主計總處：今年Q1經濟成長率8.16％　10年新高
《料理之王2》5/14登場　聯名料理包首亮相
才新婚「老公愛的是男人」...3年狂做人！她偷避孕悔了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義區監理所開放文物參訪　見證台灣車輛演進

通知高齡駕照更換　需3個月內完成換證

手機門號＋身分證號＋健保卡號身分認證　報稅不用等

高雄8旬婦迷路呆坐清潔隊「找姪子」　警挨家挨戶助她平安返家

原台南中正里活動中心原址拆除重建　未來將成觀光及遊憩複合空間

嘉義縣府攜手中正大學簽立備忘錄　推動勞資關係和諧

嘉義市民整合性健康篩檢　新增48小時預約篩檢

疫情打趴庇護工坊業績　營運苦「釀梅求生」盼大眾支持

雲林北港商圈百年藝鎮重現　百米龍鳳閣展風華

聯華電子攜下游廠商扶植基層棒球　捐贈東石高中280萬

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

80kg比人高獒犬每天找郵差討摸　巨手趴柵欄等約會❤網：好想抱

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

嘉義區監理所開放文物參訪　見證台灣車輛演進

通知高齡駕照更換　需3個月內完成換證

手機門號＋身分證號＋健保卡號身分認證　報稅不用等

高雄8旬婦迷路呆坐清潔隊「找姪子」　警挨家挨戶助她平安返家

原台南中正里活動中心原址拆除重建　未來將成觀光及遊憩複合空間

嘉義縣府攜手中正大學簽立備忘錄　推動勞資關係和諧

嘉義市民整合性健康篩檢　新增48小時預約篩檢

疫情打趴庇護工坊業績　營運苦「釀梅求生」盼大眾支持

雲林北港商圈百年藝鎮重現　百米龍鳳閣展風華

聯華電子攜下游廠商扶植基層棒球　捐贈東石高中280萬

嘉義區監理所開放文物參訪　見證台灣車輛演進

通知高齡駕照更換　需3個月內完成換證

跟進廁所被忽視！貓主子委屈「頂腳邊」刷存在感　翻肚求摸摸

手機門號＋身分證號＋健保卡號身分認證　報稅不用等

貓同事趴客人孕肚　牠聽到「有寶寶要輕輕的」秒折手手：收到！

少女KTV陪酒8男！喝吐血「3hrs後跳江身亡」　曾打電話向男友求救

王柏融機會來了！火腿3球員確診　外野戰力拉警報

孩童失依成「透明人」　女主播張齡予當志工淚崩

黑鯊4完整開箱實測：高CP值遊戲手機的好與壞

高雄8旬婦迷路呆坐清潔隊「找姪子」　警挨家挨戶助她平安返家

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

桃園蘆竹工廠深夜大火　消防隊全力灌救

北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　路關表公布了

基隆市長林右昌「騎福輕旅」

林立青鼓勵民眾培養難以取代的專業

中華電信提供50話機　1950收容人打給媽媽

南國民黨團建議：併校廢校用地作長照用

期間限定！高雄「媽祖海巡」小物只送不賣

新竹老時尚正夯　爺奶開心上伸展台

「嘉義極光」哈密瓜出現仿冒標籤

嘉義烏殼綠竹筍外銷加拿大　大林鎮栽種達800公頃

台南北門發生死亡車禍警籲注意號誌勿搶快！

主動關懷失智者　門諾邀商家加入友善行列

失智阿北推輪椅雨中陷車陣...獨居無子女

鳳梨在日本九州超市上市黃偉哲錄製影片大讚

更多熱門

相關新聞

勞動節綠博達6萬人　將啟動總量管制

勞動節綠博達6萬人　將啟動總量管制

國內疫情加溫以及五一勞動節到來，宜蘭縣長林姿妙30日表示，2021宜蘭綠色博覽會持續落實防疫作為，園區達6萬人上限時，將啟動總量管制，以確保遊客到綠博玩得開心、玩得放心。

勞動連假登場！出遊車潮湧現

勞動連假登場！出遊車潮湧現

綠委推勞權法案　補齊職災法、延長陪產假

綠委推勞權法案　補齊職災法、延長陪產假

全聯咖啡限時3天「最低12元」！

全聯咖啡限時3天「最低12元」！

身分證件拿出來！勞工爽玩樂園最低51元

身分證件拿出來！勞工爽玩樂園最低51元

關鍵字：

勞動節合作備忘錄勞資關係

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

房東要她搬離　房客超狂反擊

肯德基限時3天「1元吃蛋撻」

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面