　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子！她超苦惱網友卻拍手

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲女網友撞見公公偷吃，讓她相當為難。（圖／翻攝pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

如果結婚後選擇和另一半的家人同居，生活習慣、隱私等問題常讓人感到棘手，一位女網友就說，她上班時突然回家拿文件，竟然撞見公公和一名陌生女子在翻雲覆雨，公公事後求她隱瞞讓她相當苦惱，不過網友們卻紛紛拍手向她恭喜，「可以開始許願了」。

原PO昨（30）日在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文指出，她婚後就和老公及公婆同住，昨天上班時，到了公司才發現有文件忘在家裡，下午2點再跑回家拿，沒想到開門竟然撞見公公偷吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

原PO表示，公公和一名女子在沙發上翻雲覆雨，事後公公也一直傳訊息求她裝做沒看到，讓她相當苦惱，向網友詢問該怎麼處理。

不少網友看了卻紛紛替她拍手叫好，留言表示「要是我會說，唉喲！我真是難為，買個房子讓我搬出去吧」、「回他帳號跟金額啊」、「叫他出頭期讓你買房搬出去住，以免在家不小心說溜嘴」，也有人建議，「跟妳老公說，讓他去傷腦筋，事主是他爸啊！妳夾在公婆中間難做人」、「告訴老公，讓他自己決定吧！」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

ET快訊
印度神童最新預言：9月將爆第3波疫情高峰　明年這時才會好轉
諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝
瑞星回應「瑞莎帳目不清疑雲」　聲明曝初衷！1承諾被讚爆
中正大學4師生接觸確診者　19堂課名單曝！驚見江宜樺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越捷提供旅客免費Fly Safe保險　若染疫每日隔離費理賠1215元

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝

中正大學4師生接觸確診者　19堂課名單曝！驚見江宜樺

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子！她超苦惱網友卻拍手

我Line故我在！陷入「24小時開機」模式　智慧人生被資本主義掌控

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞…火辣曲線全看光

快訊／中正大學全師生「自主監測14天」　網爆：今天全校去參訪

接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心

親手寫上「媽媽我愛您」　嘉藥外籍生跨海心訴思母情！　

新竹市人最會賺錢！平均綜合所得第1名　「10大富有里」佔4個

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

越捷提供旅客免費Fly Safe保險　若染疫每日隔離費理賠1215元

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝

中正大學4師生接觸確診者　19堂課名單曝！驚見江宜樺

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子！她超苦惱網友卻拍手

我Line故我在！陷入「24小時開機」模式　智慧人生被資本主義掌控

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞…火辣曲線全看光

快訊／中正大學全師生「自主監測14天」　網爆：今天全校去參訪

接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心

親手寫上「媽媽我愛您」　嘉藥外籍生跨海心訴思母情！　

新竹市人最會賺錢！平均綜合所得第1名　「10大富有里」佔4個

南部人週末開逛！超療癒「森之市」登場　74攤美食、手作逛到腿軟

越捷提供旅客免費Fly Safe保險　若染疫每日隔離費理賠1215元

南港高級旅館員工「廁所搞不倫」好刺激　月薪2萬打工妹代價大

減肥、健身必吃的5大超級蔬菜　「負熱量食物」芹菜還能消水腫

拒靠「胡瓜兒子」闖星途！胡適安拍火場戲脫水⋯不卸裝原因超敬業

身體出現「6症狀」恐是腎臟快壞了　醫示警：有三高風險暴增

台灣首季GDP成長8％創10年新高！　《彭博》台北分社長：難以置信

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝

瑞莎遭控帳目不清⋯瑞星回應了！　聲明曝初衷「1承諾被讚爆」

印度神童最新預言曝！9月將爆第3波疫情高峰　明年這時候才會好轉

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

中正大學4師生跟確診者晚餐　19堂選修課名單曝

接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

取貨時「店員問1句」超困擾！過來人有感

案1120足跡「疑與柯南路跑重疊」　當天湧8千人

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　3大破口曝

女神挺瑞莎：「台灣體邪當米蟲才是常態」

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

脫褲請女下屬吃吃　他辯：菸頭掉進褲幫滅火

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

手掌2位置泛紅！出現4症狀＝「肝臟不行了」

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

直擊持修20分鐘密集面交3人買真愛

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面