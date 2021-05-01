上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子！她超苦惱網友卻拍手

▲女網友撞見公公偷吃，讓她相當為難。（圖／翻攝pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

如果結婚後選擇和另一半的家人同居，生活習慣、隱私等問題常讓人感到棘手，一位女網友就說，她上班時突然回家拿文件，竟然撞見公公和一名陌生女子在翻雲覆雨，公公事後求她隱瞞讓她相當苦惱，不過網友們卻紛紛拍手向她恭喜，「可以開始許願了」。

原PO昨（30）日在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文指出，她婚後就和老公及公婆同住，昨天上班時，到了公司才發現有文件忘在家裡，下午2點再跑回家拿，沒想到開門竟然撞見公公偷吃。

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▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）



原PO表示，公公和一名女子在沙發上翻雲覆雨，事後公公也一直傳訊息求她裝做沒看到，讓她相當苦惱，向網友詢問該怎麼處理。

不少網友看了卻紛紛替她拍手叫好，留言表示「要是我會說，唉喲！我真是難為，買個房子讓我搬出去吧」、「回他帳號跟金額啊」、「叫他出頭期讓你買房搬出去住，以免在家不小心說溜嘴」，也有人建議，「跟妳老公說，讓他去傷腦筋，事主是他爸啊！妳夾在公婆中間難做人」、「告訴老公，讓他自己決定吧！」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

