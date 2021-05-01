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剩2天能搶！高鐵「通車以來最狂優惠」懶人包　買車票免費住飯店

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,高鐵自動售票機,連假,雙鐵,春節疏運。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵再度推出國旅優惠專案。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

為刺激國旅市場，台灣高鐵公司持續推動多種優惠遊程，宣布推出美好搶先GO旅運振興專案，首波專案銷售時間只到5月3日截止，包括一人成行送住宿或租車、會員換購半價車票、大學生滿額送65折車票等，舉例而言，從台北到高雄入住五星級飯店，一人即享優惠只要2980元。

高鐵公司發言人孫鴻文表示，這次推出第二波國旅優惠，只要一個人出遊搭高鐵，就可以享受免費住宿或租車，且為了讓會員感受到高鐵公司的照顧，還可以用TGo50點換購5折車票。

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孫鴻文表示，去年推出的快閃專案，在短短三天內賣出成績就達到目標7倍，希望全民都可以成為高鐵的使用者，高鐵串接南北好玩、好吃的各種遊程，提供消費者更多樣的選擇。他也預告，7天後會再宣布另一波更優惠的方案，旅客可多加期待。

▲▼高鐵發言人孫鴻文。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵發言人孫鴻文。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵旅遊業務部指出，美好搶先GO是高鐵通車以來規模最大、優惠最深的旅運優惠活動，去年第一波振興成功帶動國旅風潮，目標達成率300％、銷售22萬人次，其中高鐵假期快閃專案銷售1.3萬人次，為預期7倍之多。而本次專案優惠類型包括快閃專案、飯店聯票、交通聯票、國旅聯票、大學生促銷、TGo會員回饋等。

在高鐵假期部分，將是國旅市場CP值最高的遊程，高鐵看準一人精進趨勢，推出一人成行住宿或租車搶先送，共與13家飯店合作，台北5家、台南2家、高雄6家，從台北出發到高雄，入住五星級飯店，每人只要2980元，若兩人同行加贈晚餐、房型升等等加碼。

高鐵指出，快閃專案訂購時間只有7天，而TGo會員還可以50點換購5折車票，搭乘期限到今年底，依目前規定而言，TGo點數70點可換茶葉蛋、280點可換拿鐵、3725點才可換半價北高來回車票。

若已有安排住宿者，也可選擇一人成行送租車，北高同樣只要2980元，兩人同行享車款升等與時數延長到36小時等加碼，可用地區包括台北、台南、高雄。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,高鐵自動售票機,連假,雙鐵,春節疏運。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵聯票只要一人就能成行，買車票即送住宿或租車。（圖／記者李毓康攝）

在高鐵聯票部分，相當適合喜歡自行安排行程的年輕人，不只提供車票，還有多種旅遊元件，包括捷運、台灣好行、好玩卡、門票體驗、交通遊程等，可選購的商品超過百種。

全台140家飯店官網訂房加購高鐵票享65折，適用飯店包括台北晶華、板橋凱撒、桃園和逸、台南老爺行旅、高雄福華大飯店等，入住中彰投地區飯店，加贈路易莎莊園美式咖啡券。

在交通聯票部分，旅客可在ibon選購16項產品，如高捷、各地好玩卡、台灣好行墾丁與日月潭快線等，今年聯票新增三大產品，包括台南水陸聯票、澎湖線、WeMo高雄共享機車，旅客還可享有騎車時數延長或餐飲優惠等加碼。

▲▼高鐵國旅振興產品販售與搭乘時間。（圖／高鐵）

▲▼高鐵國旅振興產品販售與搭乘時間。（圖／高鐵）

▲▼高鐵國旅振興產品販售與搭乘時間。（圖／高鐵）

在國旅聯票部分，是今年3月攜手KLOOK、KKDAY兩大平台推出，可加贈多種門票，如台北101、九族文化村、免裝備露營車社、sup立槳、浮淺、gogoro台南一日租車、雪霸觀霧森林一日遊等體驗。在旅遊平台預購還可加碼，如KKDAY有一元美金加購超值商品；KLOOK旅遊商品再享折扣、新用戶滿額折價。

針對大學生族群高鐵也推動加碼優惠，只要符合大學生資格，同時也為TGo會員，購買5/11到6/10期間出發的大學生指定優惠車次，並於購票時登錄會員帳號，累計搭乘金額滿600元就送標準車廂對號座65折車票，每個帳戶最高回饋2張，不限學生身份使用。

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