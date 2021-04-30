銀行及時阻詐「假交友」保血汗錢　東警特贈感謝狀

▲ 銀行及時阻止「假交友真詐騙詐」保民眾血汗錢，東警特致贈感謝狀。（圖／台東警分局提供）

記者楊漢聲／台東報導

日前台東一名李姓婦人表示由朋友介紹一名「方澤浩先生」給她認識，但方姓網友表示最近需要投資並向李女借新台幣3萬元，李女即到銀行臨櫃匯款，經銀行專員了解事情原委後，發現女子可能遭騙，便通知員警到場協助，經警方與行員勸阻這是典型「假交友真詐騙」手法，女子才恍然大悟，順利守住荷包。台東警分局長鍾德勳29日率同偵查隊長前往轄區銀行致贈感謝狀及精美禮品，感謝他們對於反詐騙所做出的傑出貢獻。

原來是前幾天上午11點左右，台東市寶桑派出所員警，接獲中山路某銀行通報有人疑似遭詐騙需要派員協助。員警到場時，一名李姓婦人（65年次）表示由朋友介紹一名「方澤浩先生」給她認識，但方姓網友表示最近需要投資並向李女借新台幣3萬元，李女不疑有他，就到銀行臨櫃匯款。經銀行專員了解事情原委後，發現女子可能遭騙，便通知員警到場協助，在員警及銀行專員耐心解釋並告知女子未見過對方就直接借錢，是典型「假交友真詐騙」手法，女子才恍然大悟，順利守住荷包，並頻頻向銀行專員及員警道謝後離去。

台東警分局表示，網路交友要謹慎，尤其有要求匯款或是提領現金等可疑情形時，請民眾立即掛斷，撥打110或165反詐騙專線諮詢，多一分求證、少一分損失。

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