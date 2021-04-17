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花旗撤出台灣...網嗨喊「房貸免還」！　專家說話了

▲▼花旗銀行營業部。（圖／記者許靖騏攝）

▲花旗銀行外觀。（圖／記者許靖騏攝）

記者曾羿翔／綜合報導

花旗15日宣布退出包含我國在內等13個國家的消費金融市場，震驚財經界，更引起許多消費用戶關注，有人就在網路上歡呼「可免還房貸了」。對此，財經專家章定煊就點破真相直呼「別傻了」，並解釋原因。目前外界盛傳星展銀行將會接手花旗，星展銀16日表示，有機會都持開放態度。

根據三立新聞網報導，章定煊指出，孩子別傻了，借了錢就是要還，頂多債主換人而已，因為「花旗已宣布仍會有企業金融業務在台灣，就算做了處分，承接債權的銀行也將持續向你收房貸」。

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花旗銀行在我國信用卡市場中排名第6，基於「全球策略」宣布退出台灣消金市場，目前外界盛傳星展銀行將會接手。星展銀16日也對此做出回應，「只要有機會都持開放態度」。

▲▼2019台灣房市論壇,座談（一）,章定煊。（圖／記者李毓康攝）

▲財經專家章定煊。（圖／記者李毓康攝）

據了解，花旗銀計畫處份13國的消金業務，包括信用卡、信貸、房貸、車貸等等，如果把消費金融業務包裹式的賣給星展就沒有影響，但如果分開來賣就有可能會標售，屆時國銀會去競標。外傳花旗銀消金業務尋求買主之後，就有銀行開始打聽相關消息，其中國銀會心動的原因並非是超過286萬的信用卡持卡人，而是高資產管理大戶，因花旗深耕這塊版圖多年。

事實上，花旗銀行是最早進軍台灣的外商銀行，深耕台灣消金市場，主打威秀影城電影票買一送一的「花旗饗樂生活卡」還被稱為「看電影神卡」，更是許多人學生時代的回憶。

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