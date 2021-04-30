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明熱飆34°C下周2區迎雨！專家曝梅雨恐「大遲到」：入梅時間再延

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周三鋒面通過北東有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

鋒面昨日通過台灣，今日各地天氣已恢復多雲到晴的穩定型態，中央氣象局表示，今明兩天日夜溫差較大，明日西半部白天高溫可達34度，下周三將再有一波鋒面通過影響，不過因為台灣位於鋒面尾端，因此屆時只有北部、東半部有機會降雨。氣象專家賈新興透露，入梅時間恐更晚，預計落在6月1日到15日間。

氣象局預報員徐仲毅表示，今明兩日天氣穩定、日夜溫差大、降雨很少，僅花東有零星短暫雨，西半部山區則是午後有短暫陣雨機會。下周日到周二天氣穩定，東半部雲量增多，有局部短暫雨，西半部則是僅午後山區有陣雨。

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下周三將有下一道鋒面通過，不過台灣位於這波鋒面尾端，因此影響區域以北部、東半部為主，中南部影響較小，只有山區有一些局部陣雨，且這波鋒面通過速度很快，影響時間僅約半天到一天內，對比昨天通過的鋒面，降雨量值相對較少，要下大雨的機會也小，不過水庫仍有挹注機會。

▲▼氣象局「110年梅雨季展望」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲五月下旬有望進入梅雨季，西半部降雨機率提高。（圖／記者呂佳賢攝）

在溫度方面，今日西半部白天高溫約30度以上，中南部可達32到34度，明日天氣更溫暖，西半部高溫32到34度，東半部27到30度，局部近山區河谷地區溫度更高，氣象局有機會發布高溫資訊，而早晚低溫則約20到23度。下周日到周二雲量增多，溫度略降1度，周三北部、東半部高溫略降2到3度。

另外氣象局表示，今年春雨是有紀錄以來同期倒數第4名，預計5、6月降雨仍是偏少至正常，必須等到東亞季風增強、北邊梅雨鋒面南下2關鍵同時碰上，才會出現長時間的強降雨，預計北部5月上旬開始有雨，中南部則是5月中下旬才逐漸有雨。

▲▼氣象局公布梅雨季天氣預測。（圖/氣象局）

▲▼氣象局公布梅雨季天氣預測。（圖／氣象局）

▲▼氣象局公布梅雨季天氣預測。（圖/氣象局）

氣象專家賈新興指出，根據最新預測顯示，未來15天仍無法建立有利於梅雨發展的環境，且今年有利的環境「大遲到」，預估落在6月1日到15日間，其中5月21日這段期間，雖然環境嘗試建立，但垂直風切沒配合上，渦度值接近於零。

賈新興表示，根據統計顯示，5月16日至20日是入梅最集中的時段，真正梅雨影響時間大約30天，研究顯示1980年代後真正梅雨時間縮短為20天，但2008年後更縮短到15天，這是因為地球變得更熱、冷空氣就較弱，梅雨鋒面就不容易下到南邊，鋒面位置也更偏北，難以影響到台灣。

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