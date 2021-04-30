長髮姊妹走在前面！他奔上前「盡情狂搓」　隔天改對媽媽出手

▲黃男被依法判拘役60日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名黃姓男子日前看到兩名年輕的長髮妹走在路上，竟然就朝著對方拉下褲子拉鍊，並用手做出撫摸生殖器的舉動，以此方式來進行猥褻行為，誇張的行徑讓兩名年輕女子當場嚇壞。對此，台北地院審理後，依法判其拘役60日，得易科罰金。

判決指出，黃男於日前某天晚上在中山區一間民宅前，發現一對年輕姊妹，竟然就當場將外褲拉鍊打開，把生殖器公然裸露出來，並以手來回套弄，以此方式公然為猥褻行為，而更誇張的是，黃男做出此舉之後，並未因此而感到滿足，竟然又於隔日凌晨在某公園內，對兩名少女的母親露出生殖器，並以相同手法進行猥褻行為。

黃男誇張的行徑讓幾人嚇得趕忙報警，而黃男被捕後供稱，自己不知道兩名少女的年紀，當時燈光昏暗，看她們滿年輕、長髮、背影漂亮，才會跟上前對她們打手槍。對此，法官認為，黃男在不特定多數人得以共見共聞之場所，公然朝兩人套弄、撫摸生殖器的行為，已經足以引起一般人羞恥或厭惡感，有礙社會風化。

法官認為，黃男的行徑也造成對方的驚嚇、氣憤、噁心等感受，所為實屬不該，惟念其犯後終究坦承犯行，態度尚可，兼衡其家庭經濟狀況、居無定所、智識程度、犯罪動機等一切情狀之後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役50日，又犯公然猥褻罪，判處他拘役30日，合併應執行拘役60日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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