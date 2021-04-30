17歲嫩妻突消失！慘男「幫人養兒」自己被警察抓走...藏驚悚真相

▲13歲少女張蘇出嫁。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇連雲港一名少女張蘇（化名）被揭露，13歲就出嫁，並且在隔年懷孕生下一子，但之後就消失無蹤，老公黃成進行親子鑑定赫然發現，孩子不是他的。有消息指出，張蘇父親已經再度把女兒嫁到外地，藉此收取總共約66.3萬元新台幣的]聘禮。

綜合陸媒報導，黃成透過媒人介紹，認識了自稱17歲的張蘇，兩人2019年10月結婚，之後支付給女方6.6萬（約28.4萬元新台幣）聘金，在2020年5月生下男嬰，取名為黃江。

但在黃江的出生證明上，張蘇的年齡寫著14歲，這時候黃成一家才得知，原來張蘇虛報年齡，其實是2006年出生；在2020年12月張蘇從黃成家中離開，之後就失去聯繫。

為了申報戶口，黃成為兒子辦理親子鑑定，但卻發現兩人無親子關係。經過推算後發現，張蘇在13歲4個月時就已懷孕，日期約為2019年8月底，當時兩人還未訂婚同居。

張蘇離開之後，曾經透過姊姊發影片聲明，放棄兒子黃江的撫養權、放棄監護權。張蘇父親表示，女兒在黃家受到挨打因此才離開。對此黃成回應稱，曾經發生過口角，但絕對沒有動手。

張蘇老家鄰居指出，張蘇的媽媽來自雲南，生下4名小孩就離家出走了，張蘇父親長期沒有正當工作，家徒四壁，小孩都沒有錢上學，有時候連吃的都沒有，年年都會收到村中的貧困補助。

知情人透露，張蘇已在2020年末被父親再度嫁到外省，又從收了8.8萬元的聘金（約37.9萬元新台幣）。張父被問及是否為了聘金「賣女」時指出，家中目前經濟狀況「仍很困難」。

由於大陸法律規定，與不滿14周歲幼女進行性行為，不論對方是否同意，都犯下了強姦罪。目前事件正在進一步偵辦中，張蘇父親、黃成等人都涉嫌不法，在接受警方調查。