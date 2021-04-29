諾富特飯店疑是「本土飯店群聚」　陳時中「未否認」：都有可能性

記者趙于婷／台北報導

華航諾富特飯店1名主管染疫，中央流行疫情指揮中心今也宣布要召回所有員工採檢。指揮官陳時中也坦言「內部可能有傳播鏈，環境可能已經污染。」媒體也問到是否可以算是「飯店本土群聚案」？他則沒否認表示「都有可能性，但還是覺得從境外進來可能性比較高。」

▲華航諾富特飯店全面消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中今早親自到諾富特飯店查看狀況，並親自廣播宣佈檢疫中的機組員全數移到集中檢疫所。陳時中說，目前飯店所有員工清空，目標也是要採驗看是哪個環境有問題，內部都要消毒，所有員工也要集中採檢，目前確實有3名員工發燒，其中2名是房務人員，目前還有25名員工留在飯店散後，發燒者則是隔離在一個區域，通知醫院送醫。

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陳時中也提到該名確診主管17日就在疫調裡面，調閱相關病例發現17日起就已經有相關症狀，目前包括足跡等活動史，都還在進行相關疫調。他也提到，該名主管發病有傳染力期，曾經有6位確診機師在那邊檢疫，包括案1079、1092、1101、1102、1105、1122。

另外，陳時中也宣布，自5月3日起開放醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫第一類至第三類對象「同住者」公費接種COVID-19疫苗；另考量診所及其他醫事機構（包括藥局、捐血機構、病理機構、醫事檢驗所等）未納入第一類接種對象所有非醫事人員同為高感染風險者，該等人員及其同住者也納入本階段公費開放對象。