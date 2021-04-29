蔡英文向毛孩道歉　趙少康批作秀：搜救犬樂樂何辜淪擋箭牌





▲退役搜救犬樂樂。（圖／翻攝自總統蔡英文臉書）

記者羅婉庭／台北報導

中廣董座趙少康29日於臉書發文表示，耍特權是人不是狗，「樂樂何辜？」被總統府拿來當成擋箭牌，更質疑蔡英文向狗狗道歉也同樣好笑，根本是故作姿態轉移焦點，用狗狗博取同情。

針對國民黨立委質疑蔡英文特權介入修改辦法，才能直接領養搜救犬樂樂，排除公告及申請、勘查等程序，趙少康說，蔡英文拿狗當擋箭牌，總統府居然以「不要罵狗」回應，真是太好笑了。

趙少康說，因為外界質疑的是蔡英文而不是樂樂，是「人」耍特權而不是狗。蔡英文向狗狗道歉也同樣好笑，根本是故作姿態轉移焦點，用狗狗博取同情。樂樂何辜？被總統府拿來當成擋箭牌，蔡英文邏輯不通，簡直是欲蓋彌彰！

蔡英文領養退役工作犬遭質疑耍特權，對此，蔡英文強調，領養過程一切依法申請，「我是總統，最忌諱濫用權力」，並希望大家都能以領養代替購買，也希望有能力的朋友，一起多照顧退役的導盲犬和搜救犬。

蔡英文表示，晚上結束一整天的工作後，她告訴樂樂，「不好意思讓你上新聞了，希望你不會不開心。我也要告訴Bella、Bunny和Maru，不論你們年紀有多大，也不論在照片上有沒有被拍得清楚，我都會愛你們，更要謝謝你們在年輕時的奉獻。」