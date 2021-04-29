諾富特飯店主管「咳嗽、呼吸喘」確診　所有員工召回採檢！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航染疫再擴大！中央流行疫情指揮中心今再公布3例本土個案，其中1例是華航諾富特飯店主管，另外兩例分別是案1078機師家人和新增1例本國籍貨機機師。華航諾富特飯店主管4/17陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，今採檢確診，所有員工也要全數召回採檢。

指揮官陳時中表示，案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

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個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診（Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。

案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。

另外，因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館之人員，今日將全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館環境檢體送驗。