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快訊／諾富特飯店清空消毒　陳時中下午2時親自說明

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航染疫目前累計9機師、4家人確診，擴大採檢1279名機師已快完成，部立桃園醫院也進駐華航園區設立臨時醫療站和疫苗接種站，協助居家檢疫相關措施。另外，外傳指揮官陳時中今也親赴桃園諾富特飯店現場，飯店也將全數清空消毒，詳細內容有待陳時中下午記者會親自說明。

指揮中心再擴大採檢中發現6名血清抗體陽性的機師，其中3名為先前染疫者，另3名則是血清抗體陽性，其中2名家人也在昨日確診本土個案，由於確診者是家中孩子，就讀學校也宣布停課、遠距教學等防疫措施。

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另案1112為本國籍70多歲男性，是境外移入個案（案1068、案1106）的非同住家人，近期無出國史，也無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另也在案1106居家隔離期間，協助送餐事宜，研判是當時相關接觸感染。

由於案1112曾有幾處桃園地區活動史，包括4/20曾去平鎮區北興活動中心、懶得煮客家麵食館金陵店和阿曼達舞場，4/21曾去桃園區中埔國小，由於阿曼達指揮中心也初步匡列190人列居家隔離，後續疫調結果待指揮中心記者會說明。

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