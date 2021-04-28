女網紅墜樓「四肢變形」亡！深夜爬上猛鬼國宅　網錯愕：很常看到她

▲網紅MC姐猛鬼國宅墜亡。（圖／網紅MC姐提供）



記者柯振中／綜合報導

知名網紅「MC姐」26日晚間10點從萬華西寧國宅墜樓，送醫後搶救不治身亡，現場遺留印有貼文的紙張、包包。消息傳出後，也引起網友熱議，有人點名MC姐曾是「爆系社團名人」，突然傳出墜樓的消息，令人相當錯愕。

警方調查，陳姓女子「MC姐」26日晚間10點獨自跑到萬華西寧國宅，獨自前往5樓，接著從圍牆外墜下，當場四肢骨折、腿部變形。

警方、醫護人員獲報趕往現場，緊急將陳女送往馬偕醫院救治，經過搶救仍不治身亡。警方在場蒐證，找到遺留的包包、印有貼文的紙張。而陳女在臉書上留下的最後貼文，是前男友的照片，上方還附上「我走了，對不起，我真的很愛林OO」等文字。

▼MC姐在社群留言「對不起，我走了」，26日從猛鬼國宅墜落身亡。（圖／翻攝MC姐臉書）



消息曝光以後，立刻在網路引起熱議，被轉發到「爆怨2公社」。隨後有眼尖的網友認出，陳女是「爆怨名人」，沒想到突然傳出輕生的消息，讓人感到相當錯愕。

不少網友在貼文底下留言，「曾經的爆系紅人，最後這樣收場，只能說，願她一路好走」、「之前在爆怨還常看到她po文，沒想到」、「當初在爆料紅了一時呢……怎麼想不開呢」、「爆系很紅的人耶～唉…R.I.P.」此外，也有人透露，陳女疑似精神狀況有問題，臉書上有許多負面貼文。至於詳細案發原因為何，警方仍在釐清當中。

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