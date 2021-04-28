兩岸終須一戰？　國台辦：可在「一中原則」下平等協商

▲兩岸是否會發生戰爭，成為台海情勢越趨緊張後各方關注的問題。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

大陸國台辦28日主持例行記者會，對於兩岸關係持續緊張，是否「終須一戰？」的話題，國台辦發言人馬曉光回應強調兩點，表示雙方完全可以在「一個中國原則」基礎上，通過平等協商尋求解决之道，並歸咎當前兩岸關係緊張動盪的根源，在於民進黨與「台獨」分裂勢力。

近日美麗島電子報發布民調顯示，關於「兩岸如果要解决長久累積的政治爭議，最終難免會發生軍事戰爭」的說法，有近四成民眾同意該說法、54.2%表示不同意，同意的數量較往年上升。

▲大陸國台辦發言人馬曉光4月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

面對媒體提問此話題，馬曉光首先說，「我們不對台灣的具體民調作評論。因為台灣各種各樣的民調設計上各不相同，結果也不盡一致。」

但他也強調兩點，「首先，大陸和台灣同屬一個中國，正是基於上述法理與現實，兩岸雙方達成九二共識，共同表明了海峽兩岸均堅持一個中國原則，努力謀求國家統一的立場和態度，從而為兩岸關係和平發展奠定了共同政治基礎。」

所以，馬曉光說，對於兩岸雙方存在的「固有政治分歧」，九二共識運用政治智慧做了擱置爭議的處理，未來雙方完全可以在「一個中國原則」基礎上，通過平等協商尋求解决之道。

第二，馬曉光說，當前兩岸關係緊張動盪的根源在於民進黨和「台獨」分裂勢力的挑釁。他並定調，「台獨」與反「台獨」的較量，已不是所謂兩岸傳統的「政治紛爭」，籲台灣民眾認清台獨的危害和危險性。

他還說，「兩岸同胞都是中國人。我們（中國大陸）願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但决不容忍台獨，决不允許國家分裂的悲劇重演。」

至於陸委面強調，兩岸需要善意諒解，恢復健康有序交流是首要任務，但大陸一再歸責台灣，只會誤判形勢、徒增對立。馬曉光則指控，民進黨口頭上聲稱需要善意諒解，實際上卻限制兩岸人員往來。

馬曉光稱，民進黨要做的是，停止借疫情進行政治操弄，儘快全面取消阻礙兩岸群眾往來的限制措施。

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