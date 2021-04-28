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雲林縣牛隻完成牛結節疹疫苗注射　新研發省力型吹箭器提升效率

▲▼雲縣牛隻已全面完成疫苗施打。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲縣牛隻已全面完成疫苗施打。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

國內近期爆出牛結節疹病例，雲林縣牛隻已於28日完成牛結節疹疫苗注射，農業處和防疫所新研發延長注射器及省力型吹箭器，提升施打效率，也確保獸醫師的人身安全及減少動物緊迫。

雲林縣動植物防疫所（簡稱防疫所）在23日中午領到疫苗後，下午立即開始展開疫苗施打工作，在相關獸醫人員緊急動員、及養牛場全力配合下，短短5天內就完成完成全縣2萬2455頭牛隻疫苗的施打工作。

雲林縣農業處長吳芳銘表示，動物疫苗施打，最重要是如何確保獸醫師的人身安全及減少動物緊迫。短時間內要完成牛節結疹疫苗注射工作，也要考慮如何提升效率。

吳芳銘指出，如何對體積龐大動則超過500公斤的牛隻施打疫苗，雲林縣政府農業處防疫所同仁發揮巧思，應用五金行的伸縮桿製作成延長注射器，即時身形嬌小獸醫師也可輕易進行疫苗施打。

另外，針對放養之牛隻，則以馬桶疏通器配合PVC水管，製作省力型吹箭，讓施打人員更輕鬆且精準進行疫苗注射。

防疫所提醒，雖然完成了疫苗施打，但仍需5到10天才會開始產生抗體、21天才具有完全保護力，呼籲養牛戶在這段時間，仍須持續加強撲滅蚊蟲、防疫消毒及人車管制等自衛防疫工作，防疫所也將派員進行牧場周邊環境消毒、持續監控牛隻健康情形，以降低疫病發生的風險，確保產業安全。

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