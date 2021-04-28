快訊／「自費疫苗」再釋出1萬劑！指揮中心下午2時說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航機師染疫擴大，目前累計9名機師、2家人確診，指揮中心也擴大採檢1279人，由於多人在桃園諾富特飯店進行居家檢疫，部立桃園醫院也進駐成立臨時醫療站和疫苗接種點。另外，由於自費疫苗接種踴躍，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也宣布再釋出1萬劑疫苗轉做自費使用。詳細規劃由指揮中心下午記者會說明。

指揮中心昨公布最新擴大採檢華航1279機師核酸檢驗情形，其中無需居家檢疫機師已採679人，其中1例陽性（案1105）；居家檢疫期滿已採167人，2人陽性（案1101、1102）；接觸者機師已採檢93人，其中3人陽性（案1091、1092、1100），另還有3人檢驗中。

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統計至昨日為止，自費接種疫苗共有7165人，估計再兩天就會滿1萬劑；另也公布最新調查，從今（4/27）日至5/1累積預約自費接種達到7909劑。陳時中宣布，指揮中心再播出1萬劑提供自費使用，避免預約上有困擾，也會研議增加接種地點，至於擴大身份別則會再緩緩。

依照指揮中心規定，自費接種AZ疫苗適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，共31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務。自費者免收疫苗費用，但須自付掛號費、診察費、注射費，依照醫院層級，醫學中心收費以600元為上限、區域醫院550元、地區醫院500元，無法挑選疫苗。