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奇葩論文「熟蛋返生孵出雞」！刊發雜誌GG　荒唐黑幕連環曝

▲▼熟蛋返生孵小雞論文。（圖／翻攝自中新網）

▲熟蛋返生孵小雞論文。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

已經煮熟的雞蛋還能返生，甚至孵出小雞？河南一職業學校校長的論文，言之鑿鑿聲稱已通過實驗完成，立刻在大陸各大網路輿論平台炸鍋。目前，發表該論文的《寫真地理》雜誌停刊整頓。河南省鄭州市成立聯合工作組，對論文第一作者單位鄭州市春霖職業培訓學校展開全面調查。

此前，河南鄭州一職業培訓學校校長發表論文稱：「選擇正常、新鮮的受精雞蛋，經過開水煮沸以後變成熟雞蛋，再通過『特異學生』的『意念和能量傳播』使雞蛋還原成生雞蛋，做到不傷害雞蛋的生物活性，使它能正常孵化出小雞並能正常生長。」

論文報告《「熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞」實驗報告（孵化階段）》，是由鄭州春霖學校實驗室和新鄭市郭店「園之原」家庭農場發表在《寫真地理》2021年3月第11期。作者為郭萍、郭太安、印大民、白衛雲，其中，郭萍是「雞蛋返生實驗」專題研究課題的主持者。

▲▼大陸一名女校長日前投書期刊表示，利用「超心理意識能量」能讓熟雞蛋變回生雞蛋。（圖／翻攝自搜狐新聞）

▲大陸一名女校長日前投書期刊表示，利用「超心理意識能量」能讓熟雞蛋變回生雞蛋。（圖／翻攝自搜狐新聞）

據《中新網》報導，據媒體報導，在《寫真地理》上發表的、關於「熟雞蛋返生」的論文，其實不止一篇。《寫真地理》還在2020年6月、第22期刊發過一篇名為《熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）-孵化雛雞的實驗報告》的文章。其作者是鄭州市春霖職業培訓學校校長郭平和河南某醫院醫生白衛雲。

兩篇文章均涉及「熟雞蛋返生」話題。更為荒唐的是，這篇刊發於2020年6月的文章中所寫的「實驗時間」為2020年8月12日11時。雖然「實驗時間」精確到小時，卻晚於發表時間兩個月之久。

那麼，《寫真地理》是一個什麼樣的雜誌呢？據《新華社》報導，《寫真地理》雜誌是由吉林省新聞廣電局主管、吉林省輿林報刊發展有限責任公司主辦的國家正規出版期刊。與此同時，該文還被中文三大期刊數據庫之一的《維普中文科技期刊數據庫》收錄。

▲▼熟蛋返生孵小雞論文。（圖／翻攝自中新網）

▲另外一篇論文截圖。（圖／翻攝自中新網）

「熟雞蛋返生」新聞曝出後，多家媒體對此事進行了追蹤報導。有報導提到，直到4月27日仍有人招攬《寫真地理》的版面生意，「1版2500字符，全包是975元（人民幣，下同），預計本期本月出刊。全包就是連寫代發的費用。 」

27日，吉林省新聞出版局依照相關出版管理法規，對刊發「熟蛋返生孵小雞」論文的《寫真地理》雜誌做出停刊整頓處理，責成其開展自查自糾，深入查擺自身存在的問題。該局已成立專項工作組，進駐《寫真地理》雜誌出版單位，對其主要負責人、相關責任人進行約談核查，並調閱樣刊和相關材料，核實有關情況。

河南省鄭州市已經成立了由市人社局、市市場監管、市公安局等部門及屬地共同參與的聯合工作組，對鄭州市春霖職業培訓學校展開全面調查。

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