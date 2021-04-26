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揭秘「熟蛋變生蛋」女校長　頭銜眾多...曾稱可與「熟綠豆對話」

▲「熟雞蛋返生」論文作者郭平（萍），本名為郭花平。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「熟雞蛋返生」論文作者郭平（萍），本名為郭花平。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州一位女校長郭平（郭萍）近日在學術期刊上稱，使用「超心理意識能量方法」讓40多枚水煮蛋「變回生雞蛋」，希望能孵出小雞，引起外界熱議。據了解，這位讓熟雞蛋「返生」的郭平不僅擁有企業家、校長及學者等多重身份，還曾與特異功能人士共同做實驗、撰文，宣稱自己的學生能和「熟綠豆對話」。

▲郭平（萍）發表的「熟雞蛋返生」實驗引起外界熱議。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲郭平（萍）發表的「熟雞蛋返生」實驗引起外界熱議。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，事實上，郭平並不是發表這一「炸屏」論文作者的本名。論文作者「郭平」確係該校校長，本名「郭花平」，平時也使用名字「郭萍」。這三個名字在各種場景下都有使用。

郭平這篇題為《熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）-孵化雛雞的實驗報告》的論文指出，「雞蛋返生，顧名思義，由熟雞蛋再變成生雞蛋。這是一個難以想象的，甚至是不可能的，但是這樣奇特的現象確實在鄭州春霖職業培訓學校發生了。一群特別培訓的學生，在郭萍老師指導下，正在進行一個奇特實驗，即熟雞蛋重新變成生雞蛋，並將返生後的生雞蛋進行孵化成雛雞，並且已經成功返生了40多枚。」

郭平除熟雞蛋返生實驗外，還曾做過「熟綠豆返生實驗」。該實驗宣稱，「不管生綠豆快速發芽，或者返生，學生都要打開腦屏，在腦屏裡操作。還要與綠豆對話，綠豆在腦屏裡是有靈的。有趣的是，通過對話，可以知道每個綠豆是男生還是女生。綠豆會發聲，它一發聲就暴露出它的性別。」

▲郭平曾於專門研究特異功能的中國人體科學學術研討會中擔任主持人。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲郭平曾於專門研究特異功能的中國人體科學學術研討會中擔任主持人。（圖／翻攝澎湃新聞）

值得注意的是，河南媒體曾刊文，《萍生不息 追夢不止丨訪鄭州市春霖職業培訓學校校長郭萍》，對其做了詳細介紹。文章提到，「作為業界的領軍人物，鄭州市春霖職業培訓學校校長郭萍教授的頭銜自然很多，每一個都是能證明她輝煌的頭銜。」

文章指出，郭萍是國家二級心理諮詢師，國家二級企業培訓師，河南省科技諮詢專家，擔任中國科學管理學院學術委員會心腦教育研究中心副主任、心腦教育研究課題組副組長，北京正興軍民融合中心培訓部副部長，北京相對論研究聯誼會副理事長、河南站站長，國際華人超心理學會中國分會秘書長、華中分會會長，錢學森教育思想研究院研究員，河南省婦聯、河南電視台「楓調豫順」百人專家團專家，河南省民辦教育研究會職業教育專業委員會副理事長，鄭州大學省直校友會副秘書長，鄭州市春霖心腦教育實驗室主任等。

此外，郭平也和中國人體科學學術研討會有著千絲萬縷的關係。據了解，該學會近年來主要從事「特異功能」研究，出席活動的學會人士均為大陸「特異功能」研究活躍分子，沈迷於傳播「特異功能」。

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