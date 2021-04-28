南投悍妻逮尪偷吃！半夜抓小三到墓園…逼「裸露上空」罰站30mins

▲白女抓包丈夫偷吃，憤而親自騎車前往教訓小三，強行脫去其上衣逼她在墓園罰站30分鐘。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣一名超悍正宮抓包丈夫在外偷吃，氣得親自騎車前往教訓廖姓小三，爆扯頭髮將廖女押上機車載往公墓痛毆，還強行脫去其上衣、內衣，使小三光著上身站在墓區內長達30分鐘，直到正宮解氣後才終於點頭放人。是後廖女不甘受辱，憤而提出告訴；南投地院法官審酌後，依「剝奪他人行動自由罪」判處正宮拘役50天，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。

判決書指出，白女因認為丈夫劉男與廖姓小三有染，109年11月11日深夜11時許憤而騎著機車、單槍匹馬前往廖女住處找人算帳，2人見面後白女率先發難，伸手猛力拉扯頭髮，並將廖女強押上車載往投89縣道旁公墓，再徒手痛毆廖女，隨後強行褪去廖女上衣、內衣，使其裸露上身站在墓園中「罰站」吹風；直到約30分鐘，白女覺得心中怒氣漸消，這才同意廖女自行走路回家。

廖女重獲自由後不甘受辱，憤而前往醫院驗傷，並對白女提出告訴，惟傷害罪部分後2人達成和解，廖女撤告，因此檢方予以不起訴處分；而白女妨害自由一案，檢察官偵結後則依法提起公訴。

南投地院法官審酌，白女素行良好，犯後坦承犯行，並與廖女達成和解，足認悔意尚殷，當知所警惕，應無再犯之虞；因此最終判處白女拘役50日，得易科罰金，同時宣告緩刑2年，但須向公庫支付新台幣1萬元。