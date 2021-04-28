　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛「難以想像心情轉折」

記者黃翊婷／綜合報導

中橫公路2男1女疑似燒炭自殺案件，至今仍有許多疑點尚待檢警釐清。不過，有警員私下透露，3人生前在LINE群組中說到輕生一事，就像是在討論出遊地點般雲淡風輕，如今想來，還是覺得有些毛毛的。

▲▼中橫公路3人車內無生命跡象。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲中橫3死一案仍有許多疑點尚待釐清。（圖／記者李忠憲翻攝）

住在高雄的29歲林姓女子與彰化28歲張姓男子、台中25歲黃姓男子，疑似是在某個網站上認識的，後來3人相約碰面，卻在25日被人發現陳屍於一輛租賃車內，車子就停在中橫公路一處產業道路附近。

後來警方發現，張男與林女在事發前5天曾於LINE群組中談到輕生的事，討論內容包含「地點有決定了？」、「正在參考之前台中燒過的地方」、「票買囉」、「好」；當日林女還提到，「我駕照也補辦了」、「我們打算租車吧」，張男則回答「要一次OK」、「無法想像失敗的後果」。

▲▼中橫3年輕男女輕生。（圖／地方中心翻攝）

▼▲LINE群組對話內容。（圖／地方中心翻攝）

▲▼中橫3年輕男女輕生。（圖／地方中心翻攝）

根據《自由時報》報導，有警員私下感嘆，死者在群組中聊天的感覺就像是在討論出遊地點，結果第一次見面便一起走上絕路，旁人實在很難想像這其中的心情轉折，雖然全案已經告一段落，但回想起來，還是感到有些毛毛的。

至於3人是否是在某特定網站上受到鼓吹，才會決定共赴黃泉，台中地檢署強調，會持續釐清3人的死亡是否與網站有關。另外，中檢也提醒民眾不要以身試法，若在網站上鼓勵或教唆他人自殺，可能會構成加工自殺罪，根據《刑法》第275條「受他人囑託或得其承諾而殺之者」，可處1年以上、7年以下有期徒刑；「教唆或幫助他人使之自殺者」，可處5年以下有期徒刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
F-35戰機雷達之母！　拜登提名「台灣科學家徐若冰」任國防副
8+9親戚開賓士！老婆「越換越年輕」　乖乖男嘆：一生都賺不到
中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛「難以想像心情轉折」
華航機師確診掀警訊　醫：本土病毒一直存在！恐早有幾波隱形傳播
幼教女強人「取親弟精」烏克蘭代孕　成功圓夢竟遭擄嬰勒索500

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛「難以想像心情轉折」

快訊／萬華小黃清晨與休旅車碰撞　騎樓6部機車爛毀釀5傷

砸警局黑衣人四海幫背景起底！　所長冒3年徒刑風險滅證

嘉義學霸女「過完生日」就失蹤　老父天天值完夜班到宿舍門口等人

幼教女強人「取親弟精」烏克蘭代孕　成功圓夢竟遭擄嬰勒索500萬

高科大教授性侵女大生！　校長竟護短一招讓他全身而退

嘉義學霸女離奇失蹤14年　男友涉重嫌！8年後奶奶竟也人間蒸發

柔道童母護錄影舅：一個女人怎顧2孩子　父求償千萬！計算方式曝

國稅局內鬼洩密計畫！「空襲警報」讓名店躲稽查　下場慘了

欠租金被房東限期搬離　女房客超狂反擊：妳確定沒觸法

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛「難以想像心情轉折」

快訊／萬華小黃清晨與休旅車碰撞　騎樓6部機車爛毀釀5傷

砸警局黑衣人四海幫背景起底！　所長冒3年徒刑風險滅證

嘉義學霸女「過完生日」就失蹤　老父天天值完夜班到宿舍門口等人

幼教女強人「取親弟精」烏克蘭代孕　成功圓夢竟遭擄嬰勒索500萬

高科大教授性侵女大生！　校長竟護短一招讓他全身而退

嘉義學霸女離奇失蹤14年　男友涉重嫌！8年後奶奶竟也人間蒸發

柔道童母護錄影舅：一個女人怎顧2孩子　父求償千萬！計算方式曝

國稅局內鬼洩密計畫！「空襲警報」讓名店躲稽查　下場慘了

欠租金被房東限期搬離　女房客超狂反擊：妳確定沒觸法

嚴重恐截肢！下肢周邊動脈阻塞　醫師提醒6大危險因子

搶攻「她」商機！　LINE購物母親節點數紅包大放送

台東「4小時連6極淺地震」！ 深度5公里　高雄最大震度4級

MLB縮短比賽時間再出招　先鋒聯盟不打延長賽改全壘打PK

F-35戰機雷達之母！　拜登提名「台灣科學家徐若冰」任國防副部長

孩子想成功「轉大人」　醫生提醒2大重要關鍵

瘋電影／猶大與黑色彌賽亞　政治是沒有流血的戰爭　

聯電傳將由6家客戶出錢擴28奈米產能　各約估達5億美元

全台連下2天「終於輪到中台灣」　鄭明典：雨區快往南！值得期待

以前大家都叫我姚明！　林書豪嘆：亞裔因膚色難「做自己」

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

社會熱門新聞

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

民進黨高層之子涉毒！傳衝警局問罪　警方回應了

員警違規搜索　大麻男獲判無罪

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道童母首現身　曝單親幫舅平反

史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

房東要她搬離　房客超狂反擊

幼教女強人求弟代孕圓夢當媽　「精主是我」胞弟翻臉擄嬰勒索

國稅局內鬼洩密　讓名店躲稽查

柔道童父求償八位數　這1項破千萬

更多熱門

相關新聞

中橫燒炭3死　兒時玩伴2天前婉拒借錢留遺恨

中橫燒炭3死　兒時玩伴2天前婉拒借錢留遺恨

中橫谷關產業道路25日停放一輛租賃車，車內2男1女燒炭身亡，其中25歲黃姓男子的兒時好友表示，經昨日檢警與他聯繫，才得知原來黃男在遺書中留下自己的電話，稱若找不到黃的家人，可找他幫忙，好友如此依賴，讓他難過不已。他說，與黃男相識10多年，曾有共同友人因情傷輕生，未料黃男竟也走上絕路。事發前2天，黃男曾向他借走了1萬元，用來繳房租，隔天又向他借5000元，但因手頭也緊而婉拒，他憶起這段經過，不禁有了「若我答應借錢，是否就能阻止悲劇？」的想法。

林母悲痛認屍：不知道女兒這麼不快樂

林母悲痛認屍：不知道女兒這麼不快樂

中橫3死連結軌跡曝！上交友網站結識

中橫3死連結軌跡曝！上交友網站結識

中橫燒炭3死　家屬心碎招魂

中橫燒炭3死　家屬心碎招魂

中橫3屍死因出爐！警官疑加工自殺　檢察官說話了

中橫3屍死因出爐！警官疑加工自殺　檢察官說話了

關鍵字：

中橫台中地檢署

讀者迴響

熱門新聞

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

雷雨彈轟半個台灣　變天再降10°C時程

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

雷雨掃全台！　鋒面接近「今晚起水氣最多」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

太常染頭髮！醫斷言「90％膀胱癌」

民進黨高層之子涉毒！傳衝警局問罪　警方回應了

童星演《花千骨》遭酸「長殘了」！　高顏值近照曝光

2001年出生者免費看《玩命關頭》

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面