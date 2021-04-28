中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛「難以想像心情轉折」

記者黃翊婷／綜合報導

中橫公路2男1女疑似燒炭自殺案件，至今仍有許多疑點尚待檢警釐清。不過，有警員私下透露，3人生前在LINE群組中說到輕生一事，就像是在討論出遊地點般雲淡風輕，如今想來，還是覺得有些毛毛的。

▲中橫3死一案仍有許多疑點尚待釐清。（圖／記者李忠憲翻攝）

住在高雄的29歲林姓女子與彰化28歲張姓男子、台中25歲黃姓男子，疑似是在某個網站上認識的，後來3人相約碰面，卻在25日被人發現陳屍於一輛租賃車內，車子就停在中橫公路一處產業道路附近。

後來警方發現，張男與林女在事發前5天曾於LINE群組中談到輕生的事，討論內容包含「地點有決定了？」、「正在參考之前台中燒過的地方」、「票買囉」、「好」；當日林女還提到，「我駕照也補辦了」、「我們打算租車吧」，張男則回答「要一次OK」、「無法想像失敗的後果」。

▼▲LINE群組對話內容。（圖／地方中心翻攝）

根據《自由時報》報導，有警員私下感嘆，死者在群組中聊天的感覺就像是在討論出遊地點，結果第一次見面便一起走上絕路，旁人實在很難想像這其中的心情轉折，雖然全案已經告一段落，但回想起來，還是感到有些毛毛的。

至於3人是否是在某特定網站上受到鼓吹，才會決定共赴黃泉，台中地檢署強調，會持續釐清3人的死亡是否與網站有關。另外，中檢也提醒民眾不要以身試法，若在網站上鼓勵或教唆他人自殺，可能會構成加工自殺罪，根據《刑法》第275條「受他人囑託或得其承諾而殺之者」，可處1年以上、7年以下有期徒刑；「教唆或幫助他人使之自殺者」，可處5年以下有期徒刑。

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