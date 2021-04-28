日本排核廢水...韓國350艘漁船集結抗議　藍委轟謝長廷「喪權辱國」

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

日本政府決定2年後將福島核廢水排放入海後，引來周邊鄰國反彈，但駐日代表謝長廷反幫日本緩頰，稱我國核廢水也是排入海，讓外界議論紛紛。對此，國民黨立委鄭正鈐指出，韓國350艘漁船日前已集結示威抗議，蔡政府的回應不但軟趴趴，還不斷放任「助日代表」謝長廷喪權辱國。

鄭正鈐表示，根據台灣民意基金會民調顯示，62.3%台灣民眾非常擔心日本2年後福島核廢水的排放，會造成全球及台灣海洋污染。韓國漁民集結350艘漁船示威，要求日本撤回決議，並研議向國際法庭提出申訴，但我國只是向「日方重申關切立場」，面對6成的民意，蔡政府還要繼續裝瞎嗎？

鄭正鈐指出，海洋公約第194條明列防止減少和控制海洋環境污染的措施，其中第2項規定「各國應採取一切必要措施，確保在其管轄或控制下的活動的進行不致使其他國家及其環境遭受污染的損害，並確保在其管轄或控制範圍內的事件或活動所造成的污染不致擴大到其按照本公約行使主權權利的區域之外。」

鄭正鈐說，日本政府至今尚未向各界公布核廢水中放射性元素的完整清單，也未公開處理核廢水的相關資訊，更未與周遭會被影響的國家進行討論，就直接採用海洋棄置的處置方式，不但不負責任，更違反了聯合國海洋法公約。

他認為，我國雖非聯合國會員，但被迫站在福島核廢水排放影響的第一線，蔡政府不應只是軟弱地要求日方向我方提供相關資訊，應提出正式抗議，並要求參加監督日本核廢水處置過程，同時要求日本政府在取得周邊國家同意前，不得排放核廢水入海。