嘉縣汰換老舊警車　首批近五千萬元57輛新式警車

▲嘉義縣新式警用車輛撥發 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局為汰換老舊警車提升治安勤務效能，主動向中央爭取汰換經費，經內政部核定「協助地方政府加速汰換警用車輛計畫」109年度經費所採購之巡邏車39輛及偵防車18輛均已驗收完畢，縣長翁章梁27日在縣警局大門口主持授車及校閱儀式，並表示本批新車投入維護治安工作行列後，將有效提升打擊犯罪效能。

▲嘉義縣縣長翁章梁出席新式警用車輛撥發 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，嘉縣縣政發展願景為活絡全縣經濟，開創發展契機，並打造觀光軸線，促進旅遊發展，維持「治安平穩、交通順暢」是最堅實的基礎。本縣主動向中央爭取「協助地方政府加速汰換老舊警用車輛計畫」經費，經內政部核定總經費新臺幣4,855萬7,000元，於109年度汰換警用巡邏車39輛、偵防車18輛（共計57輛）已全部交車驗收完畢，配發各外勤單位執勤。

▲翁章梁校閱嘉義縣新式警用車輛。（圖／記者翁伊森攝）

另110年度編列地方配合款1,850萬元，已下單購置警用巡邏車13輛、偵防車8輛，將有效提高執勤員警的機動性及打擊犯罪的能量，並保障全體縣民生命、財產安全，與縣府團隊一起全力以赴，永不退縮，持續向「農工大縣」的願景大步邁進。

警察局局長廖訓誠表示，非常感謝縣長及縣議會對於警政工作的大力支持，配合內政部「協助地方政府加速汰換警用車輛計畫」編列地方配合款，全面汰換本局老舊警用汽車。警方將善用購置之警用汽車，立即投入治安交通維護工作，持續實現「除暴安良，安居樂業」的目標，打造嘉義縣成為最安全、最宜居的家園。

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