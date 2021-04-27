「焦糖哥哥」商標法院認證作廢　優視傳播提行政訴訟吞敗

▲優視傳播股份有限公司不滿藝人陳嘉行向智慧財產法院申請廢止「焦糖哥哥」商標註冊獲准，提出行政訴訟。（圖／「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」臉書）

記者黃宥寧／台北報導

優視傳播股份有限公司在2008年間以「焦糖哥哥」申請註冊商標獲准，但「焦糖哥哥」陳嘉行以該商標有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」情形，申請廢止獲准，引優視傳播不滿向智慧財產法院提起行政訴訟，日前智財法院判優視敗訴。可上訴。

根據判決內容指出，優視傳播2008年6月27日將「焦糖哥哥」商標註冊，並將其分類在各種書刊雜誌文獻出版發行、舉辦休閒育樂活動規劃；策劃各種聯誼活動及親子活動等服務使用，並准予延展註冊至117年12月31日止。

但陳嘉行離開優視多年，仍用「焦糖哥哥」、「焦糖」進行活動，2019年遭優視要求他不得再使用「焦糖哥哥」、「焦糖」。陳向智財局以商標法「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」規定，向智財院申請廢止商標獲准。

▼優視傳播公司當初註冊的「焦糖哥哥」商標。（翻攝判決書）

對此優視傳播拿出「momo親子台」、「MOMO歡樂谷」及契約書等多項證據表示當商標註冊後，有以電視標示等方式，使用「焦糖哥哥」商標，並認為，公司對於該商標有維權使用、該商標並非陳嘉行藝名，而原處分違反信賴保護原則。

陳嘉行以參加人方式參與訴訟，他主張，優視傳播未對該商標為維權使用，原處分與信賴保護原則並無牴觸：合議庭審理後認，優視傳播於廢止申請前3年內未使用該商標，且原處分並無牴觸信賴保護原則，判決優視傳播敗訴，20日內仍可提上訴。

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