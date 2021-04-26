「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

▲2021臺灣國際光影藝術節「黑暗之光」人潮相較第一屆增3倍，明年持續辦理。（圖／國美館提供）

記者林育綾／綜合報導

2021臺灣國際光影藝術節「黑暗之光」在今年元宵節舉行、3/28落幕，31天展期共吸引高達13萬人次參與，平均每日4488人，相較去年的第一屆平均人次提高近3倍！國立臺灣美術館也表示，明年將持續辦理，打亮臺中藝文生活新品牌。

今年國際光影藝術節以「黑暗之光」為主題，31天吸引引高達139,147人次參與，平均每日有4,488人；相較於第一屆光影藝術節總展期72日，平均一日約1,669人次，觀展人次提高至近3倍之多；而兩日國際論壇及5場專家導覽，報名人數也都場場爆滿，在疫情下有此佳績實屬難得。

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▲2021臺灣國際光影藝術節「黑暗之光」人潮相較第一屆增3倍，明年持續辦理。（圖／國美館提供）

國美館表示，「黑暗之光」之所以受到⺠眾的廣⼤迴響，莫過於此次展覽8件出⾊的藝術作品。作品亮點包括日本藝術家千田泰廣作品〈日行跡〉，是展覽唯一一件位於室內E亭圓形空間。雖然實施全程配戴口罩、量體溫、酒精消毒、以實聯制進行入場，人數及參觀時間控管等防疫措施，每日仍吸引眾多排隊人潮等候入場欣賞，總計入場人數為30,024人次。

而〈日行跡〉猶如環繞的螢火或是繁星點點般的沈浸式藝術，帶給人心暫時遠離疫情緊張，寧靜的心靈片刻。法國萊普斯團隊的〈影格－電玩情節〉每日夜裡也吸引許多民眾駐足在館前廣場，像逐格動畫般的燈管人在夜晚裡發亮奔跑，使得廣場成為民眾夜間遊憩的場所。

▲開幕式民眾參觀作品〈影格〉。（圖／國美館提供）



黑川互動媒體藝術的互動藝術作品〈光廊〉也是讓人驚豔的作品之一，藉由5G訊號高頻寬、低延遲的特性讓民眾可以用手機即時傳遞訊息，讓觀眾可以成為自由光影動態設計師。

▲民眾參觀〈對稱加速度〉。（圖／國美館提供）

另一方面，也藉由各大平面媒體及社群媒體曝光活動及報導，讓更多民眾能夠認識作品。國美館也感謝各界的支持，除了獲得跨部會像是交通部觀光局、中華電信、臺灣美術基金會等單位支持，更拓展與臺中街區和商街的觀光連結。

國美館梁館長永斐表示，辦理了兩屆的光影藝術節，有鑒於今年光影藝術節民眾的熱烈迴響，未來將延續辦理，並加強產官學合作，未來希望呈現給大眾更好的專業藝術節活動；再次感謝中華電信及各界合作單位，讓國美館能夠推動結合藝術與文化的高品質藝術節，深化永續觀光品牌價值。

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