影／2新莊女拒檢！警連開2槍「1人遭擊斃」 　背景起底有多項重大前科

▲林女開車衝撞警方，之後自行投案。（圖／翻攝臉書、記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新莊分局警察25日執行臨檢時，有2名開著銀色奧迪的女子不僅拒檢，還開車衝撞警方，而警方為了避免波及無辜，因此朝車子連開兩槍，其中坐在副駕駛座上的30歲林姓女子遭子彈打中，而29歲的駕駛林姓女子見狀後，則立即開車逃逸，途中還將中彈者先送到醫院後，再自行搭車逃離現場。

據了解，29歲林姓女子與30歲的死者林女曾一起在酒店陪酒，加上2人丈夫是麻吉，感情相當好，就在雙方丈夫相繼因涉及毒品案入監服刑後，死者從花蓮搬到新莊與林女租屋同住。

警方調查，林女的丈夫4月初入監服刑前，到高雄一家當舖，以35萬元購買一部奧迪Q7權利車，而25日晚間10時許，新莊警分局執行擴大臨檢，在中港東路、中港三橋口設置路檢點。林女剛好開著奧迪車載著死者要到林口找朋友，行經路檢點時，警員要求降窗查看有無酒駕，林女鎮定地受檢，就在準備開離時，警方從車牌查出車主是名通緝犯，立即上前攔車。

▲新莊女拒檢。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

林女由於無照駕駛加上車內藏有大量毒品，立即猛踩油門加速離開，她先衝撞停等紅綠燈的小貨車，潘姓警員制止無效，擔心衝撞波及無辜，隨即拔槍朝擋風玻璃及左前車窗開了2槍，但仍被林女開車逃逸。

駕駛林女逃離路檢點後，友人則倉皇地向她說「我受傷了」，鮮血將椅墊都染紅，晚間11時許，林女慌張地將其送往林口長庚醫院急診室，將她丟包後，棄車搭計程車逃回新莊租屋處，在朋友建議下偕同律師到新莊分局投案。此外，據了解，林姓死者有多項重大前科，如槍砲、毒品、擄人等。

另外，針對員警開槍一事，新莊分局表示力挺，這名潘姓員警因為社會大眾及自身安全遭受危害，情況緊急、危害迫在眉睫、為保護員警及他人安全、依照警械使用條例正確大膽用槍防衛，警方絕對支持，也呼籲民眾不要挑戰警方嚴正執法。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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