台灣解渴看這波！1縣市大雨特報　鋒面接力明起5天有雨

▲今日對流發展旺盛，氣象局針對花蓮發布大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

台灣解旱就看這一波！今日對流發展旺盛，氣象局針對花蓮發布大雨特報。明日全台水氣增多，各地降溫有雨，下週四鋒面接力南下，這波雨勢預計會持續5天。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(24)日西半部多雲時晴，北海岸、東半部有局部短暫雨，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；中南部白天熱、早晚舒適；空氣品質不佳，戶外活動應注意。

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▲花蓮大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

今日各地區氣溫：北部19至29度，中部19至33度，南部20至35度，東部19至31度。明(25)日華南至台灣水氣很多，各地雲量增多、氣溫略降，局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。

下週一、二(26、27日)各地多雲時晴，大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。下週三(28日)各地雲量略增，大氣更不穩定，午後局部短暫陣雨或雷雨的範圍略擴大。下週四(29日)移動性鋒面南下、中部以北將有陣雨或雷雨，並有明顯雨勢，南部山區亦有降雨的機率。下週五、六(30、1日)鋒面遠離，各地恢復晴朗穩定，白天熱、紫外線強。

▼今(24日)晨4：30紅外線雲圖顯示，輕颱「舒力基」快速減弱中；西風垂直風切使得厚實雲層，偏在環流的東側(左圖)。最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬下週四(29日) 20時地面氣壓及降水圖(右圖)顯示，移動性鋒面南下、中部以北將有陣雨或雷雨，並有明顯雨勢；南部山區亦有降雨機率。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）