快訊／飛澳染疫機師接觸者又有確診？　陳時中下午2時親自說明

記者嚴云岑／台北報導

華航機師累計5人染疫，其中飛澳確診機師一名同住家人也確診，被列為本土個案。指揮中心啟動個案在台活動史擴大調查，昨匡列接觸者248人，已採檢73人就有3名陽性，另有27人檢驗中、157人待採檢。指揮中心今（25）日下午2時將召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情進展，是否代表又有新增個案？下午將一併說明。

華航確診的5名機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的確診的機組員為案1092，指揮中心會後也證實為機師。

2名印尼籍機師在確診前曾到過台北清真寺，當天活動有400多人群聚，台北市衛生局已請寺方協助匡列可能接觸者，截至24日已匡列40餘人，寺方17名工作人員也全數完成採檢。

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不過，依據指揮中心公布資料，印尼籍機師（案1091）是在4月10日返台，理應要進行舊制的9天加強版自主健康管理，但他卻在檢疫期滿隔天就到清真寺參加活動，形同違規。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，已請民航局交通部協助了解。

華航連日爆出5機師染疫，間接催動疫苗打氣。從中央流行疫情指揮中心公布AZ疫苗最新接種數據，23日單日疫苗接種3253劑創下開打新高，其中公費、自費分別有1469人與1784人接種，截至22日累計4萬2523人施打。

指揮中心指揮官陳時中日前也在記者會表示，華航打疫苗的腳步有點慢，「沒有打疫苗的，以後管制會加嚴」，他另強調，目前全球疫情都在高峰，還是呼籲符合疫苗接種資格者，應該要盡快來施打，因為疫苗效期有限，之後很快會向下開放。