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開閩三王入閩1136年！　閩台連線共祭傳承

▲▼閩台兩地連線共祭開閩三王大典。（圖／主辦單位提供，同下、中新網）

▲閩台兩地連線共祭開閩三王大典。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

日前，由福建、浙江、台灣的宗親與信眾、民眾，透過視訊連線共同參加「紀念開閩三王入閩1136年暨2021辛丑年閩台連線共祭開閩三王大典」。

中新社報導，此次活動為台中王姓宗親會與福州市晉安閩台王審知研究會、福州市閩王王審知文化交流中心共同籌劃。 這是2020年4月3日首次兩岸連線共祭開閩三王活動以來，又一次兩岸共同舉辦的互聯網方式進行祭祀活動。通過兩岸閩王祭祀典儀的研究、交流、探討與互動，將進一步促進兩岸文化融合。

本次活動福建、浙江參與活動的宗親與信眾代表共100多人，主會場在閩王紀念館門前廣場上搭建祭祀台，福州會場先進行祥獅獻瑞與宮廷祭祀舞儀式， 台中會場同步在線觀看。 然後由福州、台中先後進行上香、誦讀祭詞、獻禮等儀式，雙方相互觀禮。 最後，進行了王審知信俗非遺文化主題曲《海峽兩岸共明月》現場演唱。 辛醜年閩台連線春祭大典圓滿禮成。

▲▼閩台兩地連線共祭開閩三王大典。（圖／主辦單位提供，同下、中新網）

▲福州市台商協會會長陳奕廷致詞。（圖／翻攝中新網）

作為在榕台胞代表，福州市台商協會會長陳奕廷致詞表示，中國人最講究慎終追遠，兩岸連線共同緬懷先祖先賢，正是經歷了篳路藍縷，胼手胝足，共同努力的歷史，今天閩台子孫後裔，兩岸同胞才共同享受著幸福美滿的生活，希望透過祭祀儀式，能夠讓更多兩岸朋友，尤其年輕人、小朋友更加瞭解我們的歷史文化，讓兩岸同胞在各方面更加親密聯繫，大家共同融合發展。

回顧歷史，唐朝王潮、王審邽、王審知三兄弟被兩岸民眾尊為開閩「三王」，公元885年「三王」從河南光州固始入閩，福建成就霸業。千年之間，閩王后人遍及海內外，目前，在台灣就有近50萬王審知後裔。通過這樣的活動，讓更多的兩岸百姓認識這位1100多年前歷史人物，也是閩台兩地人的共同祖先，閩王王審知。

▼閩台兩地連線共紀念開閩三王入閩1136年。（圖／中新網）

▲▼閩台兩地連線共祭開閩三王大典。（圖／主辦單位提供，同下、中新網）

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