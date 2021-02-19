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華碩電競手機ROG Phone 5 　預定 3 月 11 日發表

▲去年底曝光的 ROG Phone 5 諜照。（圖／取自 Twitter）

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩稍早釋出邀請函，預告將於 3 月 11 日發表新一代 ROG Phone 旗艦機，名稱也證實跳過 4，直接以「ROG Phone 5」為名，而且活動名稱也相當囂張的以「For Those Who Dare」為名。

由於華碩ROG Phone 5 確認進入中國市場，因此該款手機不意外的在中國工信部上被曝光，尺寸為 172.834x77.252x10.29mm，厚度超過ROG Phone 3的 9.85 mm，配備 6.78 吋螢幕，電池容量 6000 mAh，而且支援最高 65W 快充。

從外觀來看，手機正面右上角有個挖孔自拍鏡頭，有雙前置揚聲器，電源鍵跟音量控制件在手機右邊。翻到背後，手機背蓋有個 ROG 敗家之眼的客製化點陣圖案，從該畫面看起來，跟該公司在 ROG Zephyrus G14 使用的 AniMe Matrix 的配件所採用的手法相似，至於是不是透過 mini-LED 燈泡顯示點陣圖，讓用戶可以自訂顯示多種圖案、動畫，這點可能要等正式公佈才會知道。

▲中國工信部再次曝光手機完整外觀。（圖／取自工信部）

效能方面，ROG Phone 5 沒意外的話，將會採用高通 Snapdragon 888 處理器與 Android 11 作業系統，而從日前 Geekbench 曝光的跑分資料來看，該款手機至少會推出一款 8GB 基礎版本跟一款 16GB 效能版本，16GB 效能版本的內部編號為「ASUS_I005DA」，單核得分 1125、多核得分 3714。

▲16GB 效能版本的內部編號為「ASUS_I005DA」，單核得分 1125、多核得分 3714。（圖／取自Geekbench 5）

傳聞 ROG Phone 5 主鏡頭為 6400 萬畫素，螢幕更新率至少 144Hz，由於是為遊戲而生的智慧型手機，重點應該是跟遊戲廠商的合作，從陸版手機背蓋跟騰訊官方合作字樣來看，國際版本是否會跟 Riot 合作，進而最佳化《英雄聯盟：激鬥峽谷》目前還未知。

上述消息華碩官方都沒有正式回應，倒是直接為手機名稱訂下“ROG Phone 5”，讓科技迷不用再猜了，倒是活動名稱非常囂張，直接以「For Those Who Dare」，記者是翻譯為：「敢玩才來」。從該邀請函的署名來看，這場活動可能將由華碩董事兼共同執行長許先越先生主持，至於實際手機情況為何，我們將進行後續追蹤報導。

▲華碩預告 3/11 晚上 7 點發表 ROG Phone 5。（圖／ASUS 提供）

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