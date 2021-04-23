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社會 社會焦點 保障人權

台南2死槍擊真相曝！為200萬蓋房款狠殺保母再自戕　屋內3童嚇哭

記者林悅、陳羿妏／台南報導

台南市善化區一處民宅今（23日）上午10時許傳出槍響，一對男女疑因頭部中彈，倒臥血泊中明顯身亡。警方調查，死者47歲鄭姓男子因近200萬元的蓋房工程款糾紛，跑到民宅找55歲林姓女保母談判，不料，卻爆發糾紛，鄭男先是射殺林女，再舉槍自戕；另外，當時林女托育的3名幼童待在屋內，聽聞巨大槍響後，紛紛嚇哭，所幸人沒受傷。目前鑑識人員已於現場採證中，至於詳細案情，仍待警方調查釐清。

▲▼台南槍擊案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南槍擊案，糾紛原因曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，被害人林女曾與鄭男合作蓋房子，但林女認為鄭男擺爛落跑，雙方因而發生近200萬元工程款糾紛，而鄭男為了款項，對林女提告求償，法院一審判鄭男敗訴，目前上訴二審中。

▲▼台南槍擊案。（圖／記者林悅翻攝）

鄭男今上午開車前往林女住處，再度找林女談判，雙方爆發糾紛後，他先開槍射殺林女，接著舉槍自戕，2人倒臥血泊中，明顯身亡，而當時屋內3名年約2、3歲受托育的幼童聽聞巨響後，更是嚎啕大哭，受到極大驚嚇。

鄰居表示，他聽到槍聲後上前查看，發現林女倒臥自宅門口，疑似遭槍擊後要爬出求救，卻已當場氣絕，鮮血從屋內流到屋外馬路。

不過，林女女兒則表示，鄭男係經由他人介紹後，為她家的土地蓋房，並非合作蓋房子，而鄭男沒有蓋好房子，卻想拿到應得的工程款項，雙方認知不同，因而起糾紛，走法律途徑，事後，鄭男一審敗訴，可能心有不甘才會犯案。

▲▼台南槍擊案。（圖／記者林悅翻攝）

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