「雨降集水區」石門水庫解渴了！鄭文燦嗨喊：終於聽見下雨的聲音

記者陳羿妏／綜合報導

全台水情持續低迷，桃園石門水庫水位直直落，不過，水庫於今（23日）上午傳出好消息，終於降雨了，且雨水降在水庫集水區！對此，桃園市長鄭文燦得知後，相當開心，於臉書發文表示「終於聽見下雨的聲音」。

▲石門水庫下雨了。（圖／翻攝鄭文燦臉書，下同）

根據石門水庫即時影像可見到，目前水庫地區明顯有雲霧繚繞，正降下綿綿細雨，短暫為近期旱象解渴一波，而這也讓不少桃園居民感到相當振奮。根據中央氣象局預報，今（23日）北部、東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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▲鄭文燦PO文。

對此，桃園市長鄭文燦也在臉書PO文寫道，「終於聽見下雨的聲音」，桃園下雨了，他第一時間便是打給石門水庫集水區同仁，確認水庫是否也下著雨，而電話另一頭隨之傳來下雨的聲音；另外，他也呼籲民眾，要持續省水、不浪費水，並珍惜水資源。

貼文曝光後，網友紛紛湧入留言表示「期待已久的雨……請下大一點哦…」、「大雨大雨一直下」、「終於聽見下雨的聲音，而我的世界被吵醒」、「好棒下雨了」、「珍貴！ 請問能否順勢造雨以收集更多的水量？」「祈求再多下雨，整個西部台灣都下大雨，雨水下到水庫水滿滿」、「好久沒有這麼期待下雨，感謝天降甘霖！！」

▼石門水庫即時影像。（圖／翻攝自YouTube／桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel）