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解旱有望？吳德榮：下週梅雨季前奏　週日起全台連5天有雨

記者葉國吏／綜合報導　

今(23)日北部、東半部多雲有局部短暫雨，中南部山區有雷雨。週日起全台有雨，下週四鋒面南下，降雨機率大增，氣象專家吳德榮透露，似乎已經是進入梅雨季的前奏。至於能否替台灣解除旱象？吳德榮坦言：別把「期望值」拉到「紓解旱象」這麼高的標準。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(23)日北部、東半部多雲有局部短暫雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(23)日北部、東半部多雲有局部短暫雨。中南部晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；中南部白天熱、早晚舒適；空氣品質不佳，戶外活動應注意。今日各地區氣溫：北部21至29度，中部21至33度，南部21至35度，東部18至31度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲下週(25)日華南至台灣水氣很多，各地有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率。

明(24)日西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。下週(25)日華南至台灣水氣很多，各地有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率。

下週一、二(26、27日)各地多雲時晴，大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週三(28日)各地雲量略增，大氣更不穩定，午後局部短暫陣雨或雷雨的範圍略擴大、機率提高。下週四(29日)鋒面南下、為各地帶來明顯降雨的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬下週(25)日20時地面氣壓及降水圖(左圖)顯示，台灣各地皆有降雨發生的機率。模擬下週四(29日)20時鋒面南下、伴隨明顯雨帶(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

由於鋒面已有對流性，降雨會如何分布？又能帶來多少雨量？實已超過模式模擬的極限，需持續觀察。下週五(30日)鋒面遠離、天氣好轉。下週似乎是進入「梅雨季」(5、6月)的前奏，但才一開始有跡象，可別把「期望值」拉到「紓解旱象」這麼高的標準，兩者是有很大差距的。

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