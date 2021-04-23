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西門町國軍英雄館奇案！技工失蹤7天飄屍臭　妻曝「箱流血水」內幕

王姓技工失蹤7天後死亡。（圖／報系資料照）

▲王姓技工失蹤7天後死亡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「國軍英雄館」過去主要提供給國軍弟兄住宿，除了房價便宜，地點也多位在交通便利之處，對外開放後成為不少民眾的住宿首選，然而台北市西門町的國軍英雄館，卻曾發生一起令人匪夷所思的命案。20年前，一名王姓鍋爐技工在國軍英雄館內失蹤，直到7天後才被同事尋獲，不料他竟離奇陳屍在投票箱裡。

據了解，台北國軍英雄館位於長沙街，鄰近西門町商圈，於民國49年元月落成啟用，原為磚造三層樓房，後因三軍差假官兵需求遽增，容量過小，予以拆除重建，並於民國79年9月3日軍人節揭幕啟用，目前包含地下室共8層樓，除了國軍官兵，也提供一般民眾會議、餐飲及住宿之需，設備完善、功能齊備。

2001年11月，51歲的鍋爐技工王明華一如往常到國軍英雄館上班，外出抽菸後突然不見蹤影，直到下班時間也沒看到人；由於王男當時飽受債務、兒子服兵役等問題困擾，平時情緒不太穩定，因此妻子當天還特地陪同他到國軍英雄館上班，孰料王男竟在館內失去蹤影，多位同事陪同王妻找尋也一無所獲。

事隔7天，一名員工發現樓梯間飄出臭味，隨後在6樓通往7樓處，驚見放置在平台上的大型投票箱流出血水，嚇得趕緊報警。警方獲報到場，在投票箱裡發現失蹤1週的王明華，對方已死亡多時，全身均無明顯外傷，初步懷疑是意外事故，然而死者生前穿著的皮鞋卻掉落在另一處樓梯間，案情疑點重重。

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王姓技工離奇陳屍投票箱。（圖／報系資料照，下同）

▲王姓技工離奇陳屍投票箱。

據了解，王明華在國軍英雄館內失蹤7天後，一名員工因故打開逃生門，隨即聞到樓梯間傳來陣陣臭味，原以為是死老鼠或其他動物屍體，便循著異味尋找源頭，隨後在6樓通往7樓處，赫見平台上的大型投票箱不斷流出血水，嚇得趕緊報警。

警方接獲報案後，原以為是2年前發生女學生姦殺案的國軍文物館再傳命案，到場才知換國軍英雄館出事，隨即封鎖現場採證，並通知檢察官率法醫前往驗屍。檢警發現，投票箱的設計是關上後自動勾住，除非從外面解鎖，否則無法從內部開啟，研判死者可能是爬入箱內後受困，最後窒息死亡，但也不排除他殺。

王妻透露，丈夫當時向銀行借了100多萬元，財務壓力龐大，加上兒子服役過得不順遂，導致心情低落，自己擔心對方出意外，還特地天天陪他上班，不料仍發生憾事。警方調查，王明華自腦葉受傷後性情大變，曾因精神異常送醫，還常脫光衣物在家中閒晃，習慣到處藏東西，懷疑是病情突然發作，才會發生意外。

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