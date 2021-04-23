攻堅畫面曝！竹聯大哥為她押人「榔頭敲手指」　招待所藏助興工具

記者邱中岳／新北報導

北市警方接獲線報，1名男子因懷疑另名男子在搶自己女友，於是撂人將對方壓到山上，對空鳴槍恐嚇被矇住眼睛的被害人，最後還用榔頭猛敲被害人左手指，警方日前上門攻堅，還發現嫌犯自設招待所，還在保險箱藏大批毒品。

警方調查，23歲的朱姓男子，平時以竹聯幫東堂大哥自居，因懷疑24歲的王姓男子跟自己女友走太近，於是在3月於忠孝東路4段巷弄內將人押走，朱男等人先將王矇上眼睛，再將人帶到南港山上毆打，還嗆聲「斷你手腳」。

▲朱姓男子將地下室改成招待所，警方當場在內查獲毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

被矇住眼睛的王姓男子被朱姓男子等人毆打，最後王男還聽到2聲槍響，而朱一夥人仍不罷休，再將王押往信義區虎林街一處民宅，非但多人朝王男頭部猛攻，甚至還拿榔頭敲斷王姓男子左手指。

警方獲悉後展開追查，在21日前往朱姓男子等6人的住處攻堅，共計搜出精煉大麻原液2大瓶、大麻煙油管57支、大麻煙油1罐、大麻煙油分裝空瓶1批、分裝藥丸膠囊1批、分裝量杯15個、電子煙具8組。

▲朱姓男子不滿王男把自己女友，所以直接將人押到山上毆打。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外還有，二級毒品咖啡包70包、奶茶包原料7包、封膜機1台、點鈔機1台、電子磅秤1台、大麻研磨器1個、刀械4支、電擊棒1支、鋁棒2支，訊後依照毒品、組織犯罪條例、傷害以及妨害自由將一干人等送辦。

據了解，朱姓男子雖然年僅23歲，但每個月豪擲5萬元租房，還將地下室改造成招待所，並且裝設KYV提供給朋友們玩樂，警方所搜出的毒品就在地下室的保險箱內，目前也將持續追查毒品來源。

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