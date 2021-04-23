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女友團購買爆1次「花3分之2薪水」包色帶回家　他怕婚後變囤物症

百貨公司,逛街,專櫃,購物（圖／記者周宸亘攝）

▲不少人能透過購物舒緩壓力。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔子柔／綜合報導

團購價格往往會比零售價格便宜，不少人會加入社團不錯過好康，但有的人可能看到優惠就忍不住要買，反而花掉更多錢。一名男子就透露，他女友瘋團購的程度讓他非常擔心，深怕會和他媽媽一樣進化成「囤物症」。

原PO 21日在PTT男女板發文表示，他明白團購的價錢會很讓人心動，也知道買東西是件快樂的事，「但我女友好像有點買太多了...」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發文。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，他認為衣物、充電線之類的物品算實用，女友想要包色買也沒關係，但最近一些保健食品只要有開團女友就會買，「最誇張的這次還直接跟主購分一半箱，大概直接花掉2/3的薪水」。

原PO已經和女友提過，每天能吃的量有限，買太多放在家裡也是佔空間，可能現在只是享受花錢過程，但因為有計畫在這3年左右結婚，深怕女友像他媽媽一樣變成囤物症，放到過期也捨不得丟，想問網友有沒有解決辦法。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友回應。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

有網友認為，「她爽的是過程所以斷捨離就還好，就算全扔過程還是在」、「通常是她最近有一些壓力想要宣洩，才會轉移到一直購物上」、「這應該已經不是單純的物慾，而是宣洩壓力的管道」，但也有人說「保健食品真的不對勁...這種很容易變成老鼠會」、「買一堆保健品不太對勁，建議多聊聊，觀察狀況」。

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