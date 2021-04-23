花91萬補習只考59分！　恐龍家長氣炸「興師問罪」被原本分數打臉

▲（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

中國重慶一名家長花了21萬人民幣（約新台幣91萬元）讓上高三的孩子補習數學，沒想到孩子只考了59分，讓家長相當氣憤，認為花了錢還沒效果，直接衝到數學培訓機構大鬧。

根據《澎湃新聞》報導，沙坪壩區公安分局20日下午3時許接獲三角碑某培訓機構負責人報案，稱有1男2女至培訓機構鬧事，警方到場後了解狀況，被指鬧事的楊姓男子表示，他的孩子高三，為了提升數學成績，他陸續繳納了21萬人民幣（約新台幣91萬元）的補習費讓孩子補習數學，沒想到近日的模擬考，孩子只考了59分，讓楊男相當生氣，覺得被騙，便聯合家人到培訓機構討個說法。

不過培訓機構負責人解釋，楊男的孩子在補習前數學只能考20多分，補習之後現在能考到59分，已經是很大的進步，家長不僅不認可培訓機構的工作，還語言辱駡威脅。

警方聽完雙方說法後，告訴家長不應該把孩子的成績全盤寄託在重金補習上，若是認為收費不合理，應向教委等相關部門投訴，同時也建議培訓機構負責人將收費標準、學生上課簽到記錄等向家長出示，證明自己沒有偷工減料。雙方最後也承諾冷靜處理糾紛，商討後續事宜。

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