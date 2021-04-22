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護地球、愛環境具體行動　台東縣力推釋迦相關產品

▲ 跟世界接軌，台東力推釋迦次級果酒及冰品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 跟世界接軌，台東力推釋迦次級果酒及冰品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東釋迦聞名全世界，也是最重要的經濟作物！台東副縣長王志輝22日代表台東縣政府與台東大學在世界地球日當天宣布，以有機縣為縣政願景外，也推出釋迦次級果的啤酒，縣府指出，因氣候異常，釋迦裂果情形難以預防，且越來越嚴重，將釋迦釀製成酒及冰品，也是護地球、愛環境的具體行動之一。

根據統計，釋迦是台東最具特色的果品，種植面積高達5千2百多公頃，具產銷履歷驗證面積有2百公頃、156戶，有機耕作面積68公頃、34戶，友善耕作面積16.4公頃、18戶，其餘屬於慣行農法。

縣府農業處表示，台東釋迦的產量及品質也是全世界最高的最好的。釋迦很好吃，也很保健，維他命C，B1、B2、膳食纖維，還有鎂、鉀等電解質的含量，都比蘋果高很多倍。近年來，縣府與台東區農改良場積極推動更友善環境的種植方法，逐漸發展出有機農法，可以生產無農藥、無化肥的友善環境釋迦；台東大學也強調，在審核認證釋迦時，也發現果園生態很完整，經常可見環頸雉在園裡吃蟲、挖蚯蚓，可見友善環境的農耕再台東已漸漸普及。

農業處指出，台東以有機縣為願景，與釋迦農一起突破有機耕作的瓶頸，完成有產銷履歷、友善耕作或有機驗證。此外，因應氣候變異，釋迦裂果問題，1年約有1萬5千多噸的釋迦次級品，用於開發釋迦啤酒、冰淇淋上市，除了可以增加農民收入，對於環境衛生助益甚多，也是對地球友善的方式之一。

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