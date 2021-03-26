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咬下雪派是QQ珍珠！超商最新20款獨家冰品　銅鑼燒狂爆抹茶冰淇淋

▲▼7-11國際冰品節。（圖／7-11提供）

▲纖三薯QQ雪糕地瓜味爆濃還吃得到QQ紫玉地瓜圓。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣逐漸轉暖，7-11國際冰品節也搶先開跑，推出20款獨家創意冰品以及進口話題新冰，不僅能吃到變身雪糕的纖三薯，還有超邪惡銅鑼燒卷，一咬下爆出超濃郁抹茶冰淇淋，以及黑糖撞奶雪派，能夠一次吃到牛奶冰淇淋搭配黑糖珍珠的療癒口感。另外，全家也推出最新糖炒栗子霜淇淋，入口後馬上就能感受到濃郁的栗子香氣。

今年7-11國際冰品節最特別的就是「健司纖三薯QQ雪糕」，地瓜製成的美味薯片零食變身冰品，保留原始地瓜風味，商品更有紫地瓜的雲彩紋路，相當吸睛。

另外還吃得到「井村屋銅鑼燒抹茶／香草冰淇淋卷」，鬆軟銅鑼燒裡頭包著滿滿的香草、抹茶冰淇淋，還會搭配加倍紅豆泥，另一款全球唯一「酷聖石角落小夥伴布蕾風味冰銅燒」，銅鑼燒、冰淇淋和烤布蕾一次吃，口感豐富有層次。

▲▼7-11國際冰品節。（圖／7-11提供）

▲一口咬下雪派能夠吃到QQ的黑糖珍珠。

螞蟻人更是不能錯過「NIJIYA巧克力風味雪派」，日本直輸巧克力冰淇淋，清爽不甜膩，還使用獨家巧克力片夾層技術增加酥脆口感，另一款「黑糖撞奶風味雪派」也是很邪惡，牛奶冰淇淋加上焦香黑糖珍珠，每一口都香濃甜蜜。

愛吃冰的人也一定要吃全家「糖炒栗子霜淇淋」，入口後就能馬上感受到濃郁的栗子香氣，接著還能品嘗到淡淡的烘烤氣味，口感非常有層次，而餅皮顏色也很有巧思，為限量栗色餅皮。

▲全家開賣最新糖炒栗子霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

另外，全家還有最新「草莓起司蛋糕酷繽沙」，完熟草莓鮮榨成汁後製成冰沙，中間層加入起司冰淇淋提升濃郁感，並以草莓醬作為底層增添草莓香氣，再加入起司蛋糕塊，能夠吃到冰沙的顆粒感以及蛋糕的綿密感。

另一款重新回歸的「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，則是將麻糬加入酷繽沙中，麻糬在冰凍情況下依舊保有Q彈口感，再搭配靜岡抹茶及紅豆冰淇淋，2款皆限量30萬杯。

▲新品草莓起司蛋糕酷繽沙以及重新回歸的白玉抹茶紅豆酷繽沙。（圖／全家提供）

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