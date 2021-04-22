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皮蛋身世大解密！女立委激推「一定要先攪爛」　網暴動：要報警了

記者許展溢／台北報導

不少人愛吃皮蛋，但也有人覺得不太行，農委會在臉書貼出一張「皮蛋君的身世大解密」，說明皮蛋製造過程，沒想到引起眾多網友按讚、熱烈討論，立委賴品妤留言「皮蛋豆腐一定要先攪爛！！！」，又引來兩派網友激烈留言，有人說這實在很母湯，但也有人認為「就跟咖哩飯一樣要先攪爛」，認為委員很內行。

▲皮蛋。（圖／CFP）

▲皮蛋曾被評為世界上最噁心的食物。（圖／CFP）

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農委會提到，皮蛋是利用鹼性物質滲入使蛋白凝膠化，一般使用生石灰或氫氧化鈉等鹼性物質、食鹽、紅茶汁，或其他促進凝膠化的鹽類物質混合調成浸漬液，將蛋投入浸漬液或調成泥漿塗敷蛋殼而熟成。常選用褐色菜鴨「畜試三號」產的蛋做加工。另外，農委會還透露一個小秘密，皮蛋還有另一個名稱叫做「千年蛋」，因為外國人初次見到皮蛋不知道皮蛋為何物，認為一定要儲存很長時間才使得蛋變黑，所以英語稱為「百年蛋」或「千年蛋」。

▲▼皮蛋身世大解密。（圖／翻攝農委會臉書）

▲皮蛋身世大解密上的「保護當事鴨」戳中網友笑點。（圖／翻攝農委會臉書）

賴品妤留言皮蛋豆腐一定要先攪爛後，有網友回應「根本是邪魔歪道、邪教」，甚至讓網友說「我要報警了」、「這吃法實在太母湯了」，不過也有人認為賴品妤是「內行的委員」、「攪爛是一定要的」、「就跟咖哩飯一樣要先攪爛」。這張圖片還引起另一個討論，就有網友問是在「保護當事鴨XD？」讓其他網友回覆「被戳到笑點了」。

另外，部分網友看了皮蛋製造過程說，原來不是像小時候聽到的，「浸泡於馬尿中」，有網友則回「哪來那麼多的馬尿」。但有網友提到，「介紹日本朋友吃台灣料理，一定要從皮蛋豆腐開始」。

▲皮蛋。（圖／CFP）

▲防檢局說明，皮蛋是台灣的傳統食物，生產過程都以「強鹼液浸泡45至55天」。（圖／CFP）

說到皮蛋，2019年義大利警方在當地華人店鋪查扣800顆皮蛋、鹹鴨蛋，且因這批皮蛋沒清楚標示食物標籤，觸犯歐盟相關法律被沒收，據了解，當地認為皮蛋是「不適合人類食用」的食物，歐盟都禁止進口。而美國CNN的iReport專欄2011年6月還曾將皮蛋評為「世界最噁心的食物」之一，當時引來不少人批評，認為這只是飲食文化上的差異。

防檢局進一步說明，皮蛋是台灣的傳統食物，已經是國人及華人地區民眾日常生活常見的食材，皮蛋是鴨蛋（或雞蛋）經清洗後，浸漬於酸鹼值13以上的氫氧化鈉液溶液中（濃度約5-7％），經室溫45至55天而成。我國皮蛋可輸出至多國且有出口實績，其中僅美國、加拿大及澳大利亞有要求須檢附防檢局簽發的輸出動物檢疫證明書，而輸出至日本及香港則不需要檢附檢疫證明書。

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