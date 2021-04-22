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快訊／雨彈更猛！屏東山區升級豪雨特報　宜蘭、台東續防大雨

記者賴文萱／台北報導

舒力基颱風今（22）日距離台灣最近，偏東風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局下午針對屏東山區升級為豪雨特報，注意局部大雨或豪雨，另外，台東、宜蘭地區持續發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，並請留意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

根據氣象局時雨量觀測資料顯示，屏東縣霧台鄉神山測站已累積有42.0毫米；屏東縣霧臺鄉阿禮ｈ測站也有34.5毫米；屏東縣霧臺鄉佳暮測站則為15.0毫米。

▲▼天氣。（圖／天氣風險）

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▲今天山區午後熱對流比昨天更旺盛。（圖／天氣風險）

天氣風險指出，好久不見的午後雷雨，今天颱風外圍的沉降作用減弱，西半部背風面普遍都有達到30度的高溫，熱力條件加上大氣穩定度降低，山區午後熱對流比昨天更旺盛。在南投、屏東深山都出現了閃電訊號，屏東霧臺附近則有10分鐘超過10毫米的短時強降雨出現，目前山區的熱對流還在持續中，希望集水區可以再多下一些雨。

▲▼舒力基颱風。（圖／中央氣象局）

▲舒力基颱風今距離台灣最近，受到外圍環流帶來偏東風影響，氣象局已針對基隆北海岸、宜蘭地區及新北市山區發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼豪雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對屏東山區發布豪雨特報，台東及宜蘭地區發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員趙竑表示，舒力基颱風目前位於鵝鑾鼻東南方500公里左右海面，逐漸往東移動，之後會轉東北東方向遠離，今天白天是最接近台灣的時候。

受到舒力基外圍環流帶來偏東風影響，迎風面水氣較多，東半部有局部較大雨勢，北部山區也會有降雨，另外，西半部山區午後也容易有局部短暫雷陣雨，東半部較大雨勢預估會持續到周六白天才會逐漸緩和。另外，明後2天，預估北部平地也會有零星短暫雨發生。

▲▼舒力基颱風。（圖／中央氣象局）

▲舒力基颱風今距離台灣最近，東半部較大雨勢估持續到周六。（圖／中央氣象局）

周日、下周一受到華南水氣移入影響，主要雨區集中在北部、東半部有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地也可能有零星飄雨狀況。下周二、三水氣仍偏多，大環境風場以東北風為主，迎風面北部、東北部有短暫雨，中南部山區局部短暫雨。

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周日起華南水氣移入，全台都有機會下雨。（圖／記者黃克翔攝）

特別要留意的是，今天是颱風距離台灣最近時刻，長浪部分影響大，今起至周日，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖容易有浪發生，尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易3米以上的浪高出現，海邊活動務必注意安全。

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