　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

社福公益一起做　新潤建設捐贈新北市府「好日子社福專車」

▲▼ 新潤建設捐車。

▲新潤建設捐贈「好日子社福專車」給新北市府。

圖、文／新潤建設提供

新潤建設機構長期以來持續默默做公益，在太魯閣號列車事故發生後，立即捐款1000萬元幫助罹難者遺屬、傷者及其家屬渡過難關。於今日22號上午參與新北市政府捐贈記者會，由新潤建設機構業務部劉毅剛協理代表捐贈新北市社會局社工科「好日子社福專車」。

新潤建設機構有鑑於新北市幅員廣闊，為了達到社會福利的普及性和便利性，讓社會福利服務深入有需要的家庭、社區等各角落，給予需要者及時協助，特別參與新北市政府社會局社工科「好日子社福專車」計畫。

新潤建設捐贈車輛，希望協助新北市社會局社工科，及時將善心物資配送至弱勢家庭，使善心物資供需鏈能發揮最大功能；提供即時性、立即性的物資關懷及個案輔導服務，並提升服務品質及服務效率，方能達到事半功倍的效果。

新潤建設機構希望能藉由此次活動，幫助更多需要被幫助的市民，同時也善盡企業回饋社會的責任，更期盼企業及社會大眾也能一同來關懷與支持。

此外新潤建設機構也同時捐助新北市政府社會局「未具福利身分弱勢個人安置照顧計畫」弱勢個人安心照顧計畫100萬元，及新北市政府補助民間辦理「獨老五福樂活服務」計畫100萬元。

ET快訊
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路
快訊／江宏傑訴請離婚　福原愛首回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

社福公益一起做　新潤建設捐贈新北市府「好日子社福專車」

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

社福公益一起做　新潤建設捐贈新北市府「好日子社福專車」

味全戰富邦有復仇者聯盟　葉總：球員狀況比較少

周春米力挺萬巒國產豬腳　不容「抹黑口水」弄髒豬腳美食

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

「文科生太多」不利國家發展？　陸央行論文再掀戰文理

6折「貓咪零食專區」限時開啟 毛毛商城母親節滿2000再折200

「最U專屬見面禮」底加！　新會員註冊寵物雲毛毛商城就送100元折價券

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

台股站穩萬七！他討拍「都沒賺到」明細露破綻　內行人酸：少騙

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

「世界金門日」辦不辦？縣長楊鎮浯：疫情趨緩年底就辦

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

公益熱門新聞

新潤建設捐贈「好日子社福專車」

社福團體義賣募款告急！　魏應充揪民眾給予「愛的GOOD力」　

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

《看見台灣》玉山上展天籟！　原聲以「教育」挺孩童成長

青年失業率是全國3倍　免費計畫助就業

東森集團「送愛到部落」不間斷

屏東偏鄉童需要更多鼓勵　不是憐憫

館長包下公益娃　仁友：憨兒家園仍難建

苦過來才更懂！郭子成買東購商品行善多年

王令麟長期力挺更生人獄後重生

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

全台首次公益團體登東森購物開賣

唐寶寶邁向嶄新生活圈！父母欣慰

遭棄養老人擠爆宜弘道之家　資金缺口達500萬

更多熱門

相關新聞

創作「藍天宣言」向政府發聲！千人家庭反應熱烈

創作「藍天宣言」向政府發聲！千人家庭反應熱烈

世界地球日於今年邁入第51年，今年的主題是「修復守護我們的地球」，這個訴求和所有人息息相關，同時也和快樂瑪麗安美語教學機構近一年來倡導的Keep the Sky Blue系列活動不謀而合。

24歲女買完奶粉已經沒錢　喝水維生骨瘦如柴

24歲女買完奶粉已經沒錢　喝水維生骨瘦如柴

社福團體義賣募款告急！　魏應充揪民眾給予「愛的GOOD力」　

社福團體義賣募款告急！　魏應充揪民眾給予「愛的GOOD力」　

東森自然美暖心捐助創世基金會

東森自然美暖心捐助創世基金會

雙捷匯流＋預期高投報　新莊「限量店辦」未公開就問翻

雙捷匯流＋預期高投報　新莊「限量店辦」未公開就問翻

關鍵字：

新潤建設公益社福社會企業

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

羊肉爐吃一半...桌子冒出二哈頭

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面