社福公益一起做　新潤建設捐贈新北市府「好日子社福專車」

▲新潤建設捐贈「好日子社福專車」給新北市府。

圖、文／新潤建設提供

新潤建設機構長期以來持續默默做公益，在太魯閣號列車事故發生後，立即捐款1000萬元幫助罹難者遺屬、傷者及其家屬渡過難關。於今日22號上午參與新北市政府捐贈記者會，由新潤建設機構業務部劉毅剛協理代表捐贈新北市社會局社工科「好日子社福專車」。

新潤建設機構有鑑於新北市幅員廣闊，為了達到社會福利的普及性和便利性，讓社會福利服務深入有需要的家庭、社區等各角落，給予需要者及時協助，特別參與新北市政府社會局社工科「好日子社福專車」計畫。

新潤建設捐贈車輛，希望協助新北市社會局社工科，及時將善心物資配送至弱勢家庭，使善心物資供需鏈能發揮最大功能；提供即時性、立即性的物資關懷及個案輔導服務，並提升服務品質及服務效率，方能達到事半功倍的效果。

新潤建設機構希望能藉由此次活動，幫助更多需要被幫助的市民，同時也善盡企業回饋社會的責任，更期盼企業及社會大眾也能一同來關懷與支持。

此外新潤建設機構也同時捐助新北市政府社會局「未具福利身分弱勢個人安置照顧計畫」弱勢個人安心照顧計畫100萬元，及新北市政府補助民間辦理「獨老五福樂活服務」計畫100萬元。